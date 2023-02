Python oraz C nadal w ścisłej czołówce indeksu TIOBE. Jakie mogą być przyczyny tak wysokiej pozycji tych języków?

Czasami zapominamy, że twórcy wszelkich programów - systemów operacyjnych, aplikacji użytkowych oraz gier - musieli zaprojektować, a następnie stworzyć swoje dzieła w stosownych technologiach. To właśnie języki programowania są jednymi z filarów, na których bazuje współczesna cywilizacja. Instrukcje wprowadzane do kompilatorów lub interpreterów pozwoliły stworzyć aktualną cyfrową rzeczywistość w której żyjemy. A co takiego jest na topie wg TIOBE?

Języki programowania Python i C są niczym refren indeksu TIOBE. Z czego wynika olbrzymia popularność tych języków, a także popyt na programistów?

Ikonka z niebieskim i żółtym wężykiem w tle reprezentuje Pythona - pozornie nieskomplikowany język ogólnego przeznaczenia. (Notabene autor języka, Guido van Rossum, nazwał swe dzieło

w hołdzie kultowemu serialowi komediowemu. Ikonka też miała do tego nawiązywać, ale trudno było upchnąć sześciu komików w projekt...) Ten wysokopoziomowy język działający w oparciu

o interpreter bryluje wszędzie tam gdzie padną słowa takie jak: data science, machine learning, image recognition, artificial intelligence czy wszelkiego rodzaju symulacje. Narzędzie szczególnie upodobali sobie także bioinformatycy oraz astronomowie. Zwięzłość technologii oraz mnogość gotowych modułów sprawia, że Pythona kochają administratorzy, a framework Django zapewnia że język ten "wyrwał" sobie skrawek rynku webowego. Pomimo faktu, że Python jest stosowany w tak zaawansowanych zagadnieniach, nadal jest to najpowszechniej wybierany język przez osoby uczące się programowania, z uwagi na swą prostą, czytelną składnię przypominającą pseudokod. Konwencja PEP-8 zaś, odpowiada za ogólnie przyjętą dyscyplinę formatowania poszczególnych bloków kodu, m.in. stosując wcięcia zamiast średników. Doświadczeni mawiają, że znając ten język możemy "programować z szybkością myśli" i jak podają dane serwisu StackOverflow, wiele osób będących na co dzień zaabsorbowanych innymi technologiami, bardzo chciałoby się Pythona nauczyć lub pisze w nim "po godzinach", tworząc własne projekty.

C to relatywnie stary język, ale trudno powiedzieć by lata świetności miał już za sobą: nadal jest powszechnie stosowany ze względu na swoją szybkość, daje władzę nad niskopoziomowymi procesami systemu czy możliwości tworzenia kodu "blisko metalu" - choćby poprzez dostęp do manualnego zarządzania pamięcią. Ojciec wspomnianego Węża (Python został napisany właśnie w C) jest oczywistym wyborem w takich dziedzinach jak: tworzenie systemów operacyjnych, oprogramowania sterowników, implementacja architektury urządzeń wbudowanych czy robotyka. Paradoksalnie, zapotrzebowanie na programistów C wynika również z "przebrzmiałości" - nowy narybek świata kodu wybiera inne narzędzia, uczelnie przechodzą na nowsze technologie, a zapotrzebowanie mimo wszystko pozostaje - nie tylko ze względu na projekty wymagające utrzymania; nadal tworzy się wiele świeżego kodu w tym jezyku. Stąd Ci, którzy są w stanie "dogadać się" z komputerem w C, z miejsca trafiają w intratną niszę na rynku albo potencjalnie do super ciekawych projektów: oprogramowanie łazików, satelitów etc.

Spajając powyższe, nic dziwnego że Python i C stoją na szczycie TIOBE (The Importance Of Being Earnest). Obie technologie cieszą się szerokim uznaniem w wielu dziedzinach: od tworzenia skryptów automatyzujących, przez backend stron www, zagadnienia związane z AI, aż po gamedev oraz programowanie warstw systemów. Python, choć wiele wolniejszy, dzięki swojej składni daje lotność w prototypowaniu, C z kolei pozwala na ogromną kontrolę nad sprzętem. Co więcej, każdy z tych języków są dojrzałymi narzędziami wokół których wyrosły olbrzymie społeczności fanowskie, biznesowe, a także akademickie. C to w programowaniu synonim spuścizny, albowiem język jest używany od długich dekad, stanowiąc swoiste lingua franca na które zapotrzebowanie nie spada. Python, choć młodszy, również ma długą historię i zakorzenił się w świadomości użytkowników jako niezawodny, uniwersalny język znajdujący swoje nisze. Warto również zwrócić uwagę, że potrafiąc programować w Pythonie czy C, firmy są skłonne zatrudnić programistów bez znajomości docelowo wymaganej technologii, albowiem koder znający C prawdopodobnie szybko nauczy się wszystkiego innego, a osoba pisząca w Pythonie stanowi wielką wartość komercyjną gdy na rynku wyrasta zapotrzebowanie na nowe dziedziny. Choć w zastosowaniach biznesowych na ogół prym wiodą inne języki (jak JavaScript/TypeScript, Java, C# czy wzbijający się Rust) to trzeba przyznać, że Python oraz C zasługują, by uplasować się na ścisłym piedestale w rankingu ogólnej popularności TIOBE.

