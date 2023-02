ChatGPT - firma OpenAI planuje wprowadzić opcjonalną subskrybcję dla użytkowników swojego narzędzia

ChatGPT to jedna z najbardziej interesujących ciekawostek technologicznych ostatnich miesięcy. Wiele zostało już napisane na temat możliwości narzędzia opracowanego przez OpenAI. Jedną z największych zalet jest jego dostępność. Każdy może wypróbować działanie narzędzia bezpłatnie. Choć taka wersja usługi będzie ciągle rozwijana, to wygląda na to, że OpenAI poważnie myśli o monetyzacji swojego przedsięwzięcia.

OpenAI zapowiedziało płatną wersję swojej usługi ChatGPT. Subskrypcja będzie kosztowała 20 dolarów miesięcznie i zaoferuje szereg przywilejów dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska firma zapowiedziała wprowadzenie płatnej wersji swojego narzędzia. Subskrypcja będzie nazywała się ChatGPT Plus i zaoferuje pewne przywileje w stosunku do osób, które jej nie wykupiły. Głównym problemem, z którym boryka się obecnie usługa, to problemy z jej dostępnością w godzinach szczytu. Osobom chcącym skorzystać z ChatGPT, prawdopodobnie niejednokrotnie zdarzyło się natknąć na komunikat dotyczący przeciążenia serwerów. Subskrypcja ma rozwiązać ten problem, poprzez nadanie priorytetu użytkownikom korzystającym z płatnej wersji. Osoby, które zdecydują się wykupić ChatGPT Plus, otrzymają również w pierwszej kolejności dostęp do nowych funkcji. Nie zostało jeszcze sprecyzowane, czy chodzi tu o ich testowanie w ramach wersji beta, czy po prostu płatni użytkownicy będą otrzymywali ostateczny wariant tych funkcji przed pozostałymi. Trzecią zaletą płatnej subskrypcji ma być szybszy czas reakcji czatu na wydawane polecenia.

ChatGPT Plus będzie dostępny w dosyć wysokiej, jak na polskie warunki, cenie 20 dolarów na miesiąc. Choć zmiany, które ma wprowadzić, nie są rewolucyjne, to osoby często korzystające z narzędzia OpenAI z pewnością docenią jego zalety. Usługa początkowo ma być dostępna wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. W planach jest jednak jej rozszerzenie także na inne kraje i regiony. OpenAI aktywnie przygląda się również możliwościom wprowadzenia tańszych subskrypcji, planów dla firm korzystających z narzędzia i pakietów danych. Należy podkreślić, że ChatGPT będzie ciągle dostępny również w wersji darmowej i nie ma żadnych planów zmiany tego stanu rzeczy. Decyzja o wprowadzeniu płatnej edycji narzędzia nie dziwi. Choć można byłoby oczekiwać nieco większego zakresu przywilejów, to trzeba mieć na uwadze, że usługa musi być nieustannie utrzymywana. Koszty, które generuje, zapewne nie są małe i OpenAI musi w jakiś sposób je pokryć.

