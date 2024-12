NEONET - sieć polskich sklepów wydaje oświadczenie w sprawie upadłości. Firma spróbuje osiągnąć konsensus z kontrahentami

Niedawno informowaliśmy o wpisaniu do repertorium KRZ (Krajowego Rejestru Zadłużonych) wniosku o upadłość polskiej sieci sklepów NEONET z elektroniką użytkową. Przedsiębiorstwo dziś rano (1 grudnia 2023 r.) wydało oświadczenie, w którym potwierdza złożenie takiego wniosku, jednakowoż dodając, że 27 listopada 2023 roku złożyło również wniosek o postępowanie sanacyjne. Czy uratuje to kryzysową sytuację firmy?

Sieć sklepów NEONET wydała oświadczenie w sprawie upadłości. Przedsiębiorstwo zapewnia, że spróbuje osiągnąć konsensus z wierzycielami spółki. Tymczasem pracownicy otrzymają wypłatę liczoną do 27.11.2023 r.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu sieci polskich elektromarketów: "Zarząd Spółki NEONET S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Celem złożonego wniosku nie jest rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Obecnie Spółka oczekuje na otwarcie postępowania, co może potrwać kilka tygodni." Dalej można przeczytać: "Zarząd Spółki NEONET S.A. informuje także, iż w dniu 28 listopada 2023 roku, złożony został także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między Spółką, a jej kontrahentami. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli Spółki, Zarząd NEONET S.A. podjął decyzję o złożeniu obu wniosków".

NEONET w komunikacie wyjaśnia jednak, że wniosek o sanację będzie rozpatrywany przez sąd w pierwszej kolejności, ponieważ spółce zależy na uzdrowieniu kryzysowej sytuacji i kontynuowaniu działalności w 2024 roku. Jednakże gdyby do porozumienia z wierzycielami nie doszło, wówczas sąd ma rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Warto również zauważyć, że postępowaniu sanacyjnemu jest znacznie bliżej do postępowania upadłościowego niż do typowego postępowania restrukturyzacyjnego. Mimo iż oba służą do oddłużenia przedsiębiorstwa przy zawarciu układu z wierzycielami, to jednak sanacja odbywa się przy użyciu instrumentów typowych dla postępowania upadłościowego. Sieć zapewnia, że klienci nie odczują trudności i problemów z zakupami w sklepach stacjonarnych i stronie internetowej. Jednak warto stanowczo zaznaczyć, że jeżeli faktycznie dojdzie do upadłości marki, to bardzo możliwe, że reklamacje na zakupiony towar będzie trzeba zgłaszać bezpośrednio do producentów lub importerów, co z pewnością nie będzie wygodne dla klientów sieci.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się także, że pracownicy sieci mają otrzymać wypłaty (podstawy i premie sprzedażowe) liczone do 27 listopada 2023, a w późniejszym czasie firma ma je wyrównać o brakujące 3 dni pracy. Nadto przedsiębiorstwo poinformowało swój personel mailowo jedynie o restrukturyzacji sieci, przemilczając złożenie wniosków o postępowanie sanacyjne i upadłościowe. Nasze śledztwo tej sprawie nadal trwa i jak tylko pojawią się nowe informacje, to nie omieszkamy Was o tym poinformować.

Źródło: NEONET, PurePC