Meta, X, TikTok, Snapchat i Discord - CEO tych serwisów będą zeznawać przed senatem w sprawie bezpieczeństwa dzieci w sieci

Wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest coraz bardziej niepokojący. Dyrektorzy generalni serwisów takich jak Meta, TikTok, Snapchat, Discord i X mają więc zeznawać przed amerykańskim senatem w związku z "ich nieskutecznością ochrony dzieci w Internecie". CEO Mety - Mark Zuckerberg i TikToka - Shou Zi Chew są skłonni udzielić zeznań. Z kolei CEO Snapa - Evan Spiegel, Discorda - Jason Citron i X - Linda Yaccarino są gotowi zeznawać wyłącznie po otrzymaniu wezwania do sądu.

CEO serwisów takich jak Meta, TikTok, Snapchat, Discord i X mają zeznawać przed amerykańskim senatem w związku z "ich nieskutecznością ochrony dzieci w Internecie".

Komisja sądownictwa koncentrowała się na tej kwestii przez cały rok, zatwierdzając ustawy, które zmusiłyby platformy internetowe do wzięcia większej odpowiedzialności za ochronę dzieci oraz do tego, by usprawniłyby zgłaszanie wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie. Przesłuchanie z udziałem dyrektorów generalnych pięciu gigantów technologicznych zostało pierwotnie zaplanowane na grudzień tego roku, ale ostatecznie odbędzie się 31 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 czasu polskiego. W międzyczasie senator Dick Durbin, przewodniczący Komisji Sądownictwa oraz senator Lindsey Graham, jej członek rankingowy, wydali oświadczenie, w którym wyrazili swoją frustrację z powodu odmowy Snapchata, Discorda i X na udział ich dyrektorów generalnych w przesłuchaniu.

Senatorowie podzielili się również odczuciem hipokryzji panującej na tych platformach, które chcą mieć przecież wpływ na politykę, ale stronią od zaangażowania się w dyskusję na temat bezpieczeństwa najmłodszych. "Kiedy na początku tego roku zorganizowaliśmy nasze pierwsze przesłuchanie w sprawie ochrony dzieci w Internecie z udziałem ekspertów i rzeczników, Big Tech narzekał, że nie otrzymał zaproszenia. Obiecaliśmy im wtedy, że ich czas nadejdzie" - stwierdzili Durbin i Graham. "Od samego początku wiedzieliśmy, że nasze wysiłki na rzecz ochrony dzieci w Internecie spotkają się z wahaniem ze strony Big Techu. W końcu zostaną jednak zmuszeni do przyznania się do swoich niepowodzeń, jeśli chodzi o ochronę dzieci. (...). Rodzice i dzieci domagają się działania".

Źródło: Engadget