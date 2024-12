Unity zamyka 14 biur na świecie. Zwolnienia są pokłosiem ostatniej afery związanej z podniesieniem opłat dla deweloperów

Dwa miesiące temu firma Unity podjęła decyzję, że od 1 stycznia 2024 roku deweloperzy wykorzystujący silnik Unity, po przekroczeniu odpowiednich progów, będą musieli płacić nawet 0,20 USD za każdą nową instalację opracowanej przez siebie gry. Miało to na celu podreperowanie finansów firmy, ale po buncie ze strony deweloperów z pomysłu się wycofano. Niestety Unity musiało więc poszukać oszczędności gdzie indziej - w zwolnieniach pracowników.

Na początku listopada Unity ujawniło, że zwolniło już około 1100 pracowników. Jak się obecnie okazuje, z Unity pożegnają się jednak kolejne osoby. Firma ogłosiła wszak, że zwolni 265 pracowników (ok. 4% kadry), a także, że dojdzie do zamknięcia biur Unity w 14 kolejnych miejscach (m.in. w Berlinie i Singapurze). Zwolnienia według komunikatu Unity są konieczne ze względu na zakończenie współpracy z Weta FX, ludźmi odpowiedzialnymi m.in. za efekty graficzne w filmach z serii "Władca Pierścieni", ale nie łudźmy się - Unity Technologies szuka tym samym także kolejnych oszczędności. Prezes firmy, Jim Whitehurst, nazywa tę sytuację "resetem Unity", który ma przywrócić sytuację finansową korporacji do normy.

Popularność Unity bierze się nie tylko z faktu, że do pewnego progu przychodów jest darmowy. Wiąże się ona także ze stosunkowo łatwą obsługą, z którą są w stanie poradzić sobie także osoby dopiero zaczynające przygodę z tworzeniem gier. Jest świetnym narzędziem, które nadaje się praktycznie do każdego gatunku (może z wyjątkiem gier osadzonych w otwartym świecie). Do wersji 4.6 silnik był udostępniany na licencji płatnej lub darmowej zawierającej ograniczoną funkcjonalność, ale wraz z premierą Unity 5 prawie wszystkie funkcje silnika udostępniono w wersji darmowej dla twórców nieprzekraczających 100 tys. dol. dochodów rocznie.

Źródło: Unity