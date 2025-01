Unity - setki deweloperów w oficjalnym proteście przeciwko zmianom. Twórcy Terrarii posunęli się nawet o krok dalej

Fala krytyki oraz niezadowolenia z dość kontrowersyjnej decyzji Unity Technologies, która dotyczyła zmiany w systemie opłat, przybiera na sile i to pomimo tego, że firma wystosowała oficjalne przeprosiny oraz chęć wprowadzenia zmian. Do wcześniejszych gróźb śmierci dołączyły także oficjalne protesty deweloperów, których jest coraz więcej. Na domiar złego pewne studio podało inne silniki gier jako lepsze alternatywy i wsparło je pieniężnie. Dla Unity szykuje się więc dość ciężki okres.

Dla przypomnienia zmiany w opłatach dotyczyły sytuacji, w której dany deweloper osiągnął określoną liczbę instalacji i w następstwie musiał dokonywać małej opłaty za każdą kolejną. Mimo że zmiany według Unity dotknęły zaledwie 10% twórców, czyli około 23 tys. studiów, to wywołały za sobą lawinę negatywnych konsekwencji. Deweloperzy wystosowali oficjalny list zbiorczy do Unity, w którym podkreślili, że wyłączają monetyzację pochodzącą z IronSource oraz Unity Ads. W tym momencie do takich działań przystąpiło ponad 500 deweloperów i zachęcają oni innych do zrobienia tego samego. Wstrzymanie protestu ma nastąpić dopiero wtedy, kiedy Unity wprowadzi wymagane zmiany. Wśród protestujących studiów można wymienić Geisha Tokyo, Lion Studios, Tatsumaki Games, People Fun, Machine Zone, New Story, Playgendary, Supercent, Kayac, TapNation, Clipwire i inne.

We have heard you. We apologize for the confusion and angst the runtime fee policy we announced on Tuesday caused. We are listening, talking to our team members, community, customers, and partners, and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of…