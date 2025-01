Unity przeprasza za zamieszanie wokół nowego modelu płatności za silnik. Zapowiedziano także poważne zmiany

Niedawno ogłoszono kontrowersyjne zmiany w modelu płatności za silnik Unity. Choć miały one dotknąć jedynie około 10% deweloperów, to ich charakter był dosyć dotkliwy. Po przekroczeniu odpowiedniego progu, twórcy zostali zobowiązani do uiszczania opłat za każdą nową instalację gry. Na szczęście wiele wskazuje na to, że pod wpływem zmasowanej krytyki cały system przejdzie gruntowne zmiany, choć brakuje na razie szczegółów.

Unity Technologies przeprosiło w oficjalnym komunikacie za zamieszanie wokół silnika. Zmiany w modelu płatności są już konsultowane z pracownikami firmy i społecznością. Powinny zostać ogłoszone wkrótce.

O sprawie informowaliśmy kilka dni temu. Przeciwko zmianom w modelu płatności protestowało wielu twórców niezależnych. Niektórzy nawoływali do rezygnacji z wykorzystywania silnika. Inni zapowiedzieli usunięcie swoich gier ze sklepów cyfrowych, ponieważ nowa polityka miała dotyczyć także już wydanych tytułów. Poruszenie wywołały również groźby śmierci, które zaczęli otrzymywać pracownicy Unity Technologies. Doprowadziło to między innymi do czasowego zamknięcia dwóch biur firmy. Na szczęście wiele wskazuje na to, że sprawa zbliża się do pomyślnego rozstrzygnięcia.

We have heard you. We apologize for the confusion and angst the runtime fee policy we announced on Tuesday caused. We are listening, talking to our team members, community, customers, and partners, and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of… — Unity (@unity) September 17, 2023

Unity Technologies przeprosiło w oficjalnym komunikacie za zamieszanie, które wywołał nowy model finansowy. Jak możemy przeczytać w poście zamieszczonym na platformie X: "Usłyszeliśmy Wasze uwagi. Przepraszamy za zamieszanie i niepokój, które wywołała ogłoszona we wtorek nowa polityka opłat. Słuchamy, rozmawiamy z członkami naszego zespołu, społecznością, klientami oraz partnerami i dokonamy zmian w polityce. Podzielimy się nimi w przeciągu kilku nadchodzących dni. Dziękujemy za szczere i krytyczne informacje zwrotne."

Kwestią otwartą pozostaje to, jakie to będą dokładnie zmiany. Zapewne Unity Technologies będzie chciało zaproponować jakieś kompromisowe rozwiązanie. Trudno bowiem spodziewać się, że nowy model płatności zostanie całkowicie wyrzucony do kosza (choć z racji skali kryzysu PR-owego być może byłoby to najlepsze wyjście). Sami deweloperzy pozostają sceptyczni wobec opublikowanego komunikatu. Pozostaje mieć nadzieję, że znalezione zostanie ostatecznie wyjście akceptowalne przez wszystkie strony zaangażowane w ten konflikt.

Źródło: PC Gamer, Unity