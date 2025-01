Unity Technologies zamyka swoje biura z powodu gróźb śmierci. Wszystko przez nowe zasady opłat za silnik

W ostatnim czasie Internet mocno rozgrzały informacje o nowym modelu płatności za niezwykle popularny silnik Unity. Firma stojąca za rozwiązaniem zdecydowała, że będzie pobierała opłaty za każdą nową instalację gry, jeśli przekroczone zostaną odpowiednie progi. Wywołało to masowe niezadowolenie ze strony deweloperów niezależnych. Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej, ponieważ pracownicy Unity Technologies zaczęli otrzymywać poważne groźby.

W związku z otrzymywanymi groźbami śmierci zdecydowano o zamknięciu dwóch biur Unity Technologies. Firma współpracuje ze służbami w celu wznowienia ich działalności.

Kontrowersyjne posunięcie firmy stojącej za silnikiem Unity odbija się szerokim echem w branży twórców gier. Niektórzy nawołują do całkowitej rezygnacji z jego wykorzystywania na rzecz rozwiązań konkurencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Unreal Engine. Deweloperzy popularnego "indyka" Cult of the Lamb grożą usunięciem gry ze sprzedaży, jeśli 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe zasady pobierania opłat za silnik. Niewiele pomagają tutaj zapewnienia przedstawicieli Unity Technologies, że opłaty dotyczyć będą zaledwie 10% wykorzystujących go studiów. Wiele wskazuje na to, że popełniony został poważny błąd marketingowy.

Atmosfera jest na tyle napięta, że postanowiono tymczasowo zamknąć biura firmy w Austin i San Fancisco oraz odwołać spotkanie, które miało załagodzić całą sytuację. Głównym powodem tych kroków są wiarygodne groźby śmierci, jakie otrzymali pracownicy. Choć najprawdopodobniej działalność biur zostanie wkrótce wznowiona, to fakt ten pokazuje, jak poważny problem w branży stanowią nowe zasady naliczania opłat. Groźby karalne nie mają jednak żadnego uzasadnienia niezależnie od tego, jak niekorzystne byłyby warunki korzystania z silnika. Na chwilę obecną wiadomo, że Unity Technologies ściśle współpracuje ze służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i możliwie szybkiego wznowienia pracy zamkniętych oddziałów. Nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) odbędzie się odwołane spotkanie.

Źródło: TechSpot