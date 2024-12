People Can Fly z problemami. Akcje poleciały w dół po doniesianiach o dwóch nie najlepiej radzących sobie projektach

Cena akcji People Can Fly na giełdzie w Warszawie spadła w ostatnich dniach w dół o ponad 15 procent, co jest pokłosiem nie najlepszych informacji na temat dwóch rozwijanych projektów. Mowa o Projekcie Gemini (który wydaje się być kontynuacją Outriders) oraz o Projekcie Dagger. W pierwszym przypadku pojawił się najwyraźniej kłopot w komunikacji z wydawcą (Square Enix), zaś w drugim - z małą liczbą osób pracujących przy grze.

Cena akcji People Can Fly na giełdzie w Warszawie spadła w ostatnich dniach o ponad 15%, co jest pokłosiem nie najlepszych informacji na temat dwóch rozwijanych projektów - Gemini oraz Dagger.

W przypadku prac nad hipotetyczną kontynuacją dobrze przyjętego Outriders, miał wyniknąć problem w komunikacji z wydawcą, jakim jest japońskie Square Enix. "W oparciu o prowadzone rozmowy, zarząd ocenia jako wysoce prawdopodobne, iż w przyszłości realizacja Projektu Gemini nie będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach komercyjnych" - czytamy w notce od studia. "Obecny etap rozmów z wydawcą nie pozwala jeszcze przesądzić o kierunku i zakresie potencjalnych zmian dotyczących zasad współpracy stron” - czytamy dalej. Wygląda to trochę tak, jakby Square Enix chciało się wycofać z projektu, a przynajmniej zmniejszyć jego skalę.

Co się zaś tyczy Projektu Dagger, wygląda na to, że polskie studio zdecydowało się „ograniczyć zakres” i pozostawić przy projekcie jedynie dziesięć osób, które zajmą się „zredefiniowaniem kierunku rozwoju” i przygotowaniem prototypu. Pozostali pracownicy zostaną przeniesieni do innych rozwijanych tytułów, a tych jest sporo. Bez większych przeszkód (na szczęście) postępują bowiem projekty Maverick (dla Microsoftu), Bifrost i Victoria. Przypomnijmy, że Projekt Dagger ma problemy nie od dziś. Początkowo powstawał dla Take-Two Interactive, ale firma wycofała się z finansowania we wrześniu ubiegłego roku, a People Can Fly zdecydowało się kontynuować prace samodzielnie, co - jak się wydaje - nie jest takie proste.

Źródło: StockWatch