NEONET - polska sieć elektromarketów niespodziewanie ogłasza upadłość, mimo otwierania nowych sklepów

NEONET to polska sieć sklepów detalicznych ze sprzętem elektronicznym założona w 2003 roku we Wrocławiu. Od tego czasu marka rozrosła się do prawie 300 sklepów w całej Polsce, czyniąc ją realną konkurencją dla innych popularnych sieci. Od pewnego czasu w sieci można było przeczytać doniesienia, że przedsiębiorstwo prowadzi wzmożone działania relokacyjne, jednakże jak możemy wnioskować po najświeższym wpisie w KRZ, te nie przyniosły oczekiwanego skutku..

NEONET - polska sieć ze sprzętem elektronicznym niespodziewanie ogłasza upadłość, mimo wzmożonych działań relokacyjnych i remodelingowych oraz otwierania nowych sklepów w całej Polsce.

Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał, zwłaszcza że jeszcze dziś ma miejsce otwarcie nowego sklepu sieci w pasażu kępińskim, a wiadomości z ostatnich kilku miesięcy nie wskazywały na tak poważną decyzję. Jednak w czerwcu tego roku odbył się wywiad z Andrzejem Czarneckim, dyrektorem rozwoju w sieci NEONET, na łamach Retailnet. Jak możemy w nim przeczytać, sieć otwierała dotychczas 20-25 sklepów rocznie i prowadziła działalność głównie w mniejszych parkach handlowych w porównaniu do konkurencji, która zajmowała duże centra handlowe. Jak zauważył pan Andrzej Czarnecki, sieć mierzy się z rosnącymi kosztami utrzymania i wzmożoną konkurencją z pozostałymi trzema dużymi graczami: Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD. Zapewne są to jedne z wielu przyczyn prowadzących do relokacji sklepów w miejsca "bardziej atrakcyjne i optymalne z punktu widzenia biznesowego".

W dniu 28 listopada 2023 roku sieć złożyła wniosek o upadłość, a dziś (30.11.2023) został on wpisany do repertorium KRZ (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Na razie jeszcze nie wiemy, jakie będą dalsze losy polskiej sieci elektromarketów, choć już niektórzy klienci są informowani o braku możliwości zrealizowania zamówień. W takiej sytuacji będziemy was informować w tym temacie na bieżąco. Warto dodać, że to nie jedyna sieć elektromarketów, która ma problemy w dzisiejszej sytuacji gospodarczej. Jakiś czas temu pisaliśmy również o sieci RTV Euro AGD, która redukowała etaty i skrupulatnie cięła wypłaty swoim pracownikom.

Cóż za profesjonalizm ze strony @NEONET_SA, dzień przed premierą PlayStation Portal dają znać, że jednak nie uda im się zrealizować zamówienia złożonego 3 tygodnie temu, bo mają za mało sprzętu. A że konsoli już w sklepach nie ma w ogóle, zostaje mi granie na PS Vicie. — Marcin Kosman (@Kosowsky_) November 30, 2023

