RTV Euro AGD - redukuje kolejne etaty, tym razem na celowniku doradcy klienta. Nadchodzi kryzys w sklepach polskiej sieci?

Jakiś czas temu pisaliśmy o sporej redukcji etatów na stanowiskach magazynierskich w polskiej sieci detalicznej RTV Euro AGD. Jak się jednak okazuje postępujący kryzys gospodarczy i wszechobecna inflacja ponownie zmusiły właściciela sieci, firmę Euro-net do kolejnych cięć w kadrze. Tym razem na celowniku znaleźli się wszystkim dobrze znani doradcy klienta oraz premie sprzedażowe kierowników sklepów.

RTV Euro AGD - redukuje kolejne etaty, tym razem zwolnienia objęły stanowisko doradcy klienta. Czy oznacza to, że klienci będą mieli jeszcze większy problem ze znalezieniem obsługi w sklepach stacjonarnych?

Jak donoszą nasi czytelnicy, RTV Euro AGD w przeciągu tego miesiąca zredukowało od jednego do dwóch etatów wśród doradców klienta na sklepach stacjonarnych w całej Polsce. Jak się okazuje, jest to już drugie tak duże zwolnienie grupowe, jakie możemy zaobserwować w tym roku. W maju sieć zredukowała zatrudnienie wśród kadry magazynierskiej, a jej obowiązki przerzuciła na wspomnianych doradców klienta. Prawdopodobnie mniejsza liczba pracowników i duża ilość obowiązków może się przyczynić do tego, że potencjalni klienci będą mieli jeszcze większy problem ze znalezieniem obsługi w sklepach stacjonarnych.

Dowiedzieliśmy się również, że cięcia nie ominęły kadry kierowniczej, której to premia została drastycznie zmniejszona. Mówimy tutaj o regresie od 500 zł do nawet 2000 zł w zależności od regionu Polski oraz wielkości obrotu konkretnego sklepu. Czytelnicy podsuwają, że nastroje pracowników w wielu sklepach są nie najlepsze. Gdyż obniżenie wypłat kierowników sklepów może skutkować dużymi naciskami na realizowanie targetów sprzedażowych, które wraz ze zmniejszeniem ilości doradców klienta, okazują się większe niż wcześniej.

Źródło: PurePC