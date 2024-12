MSI prezentuje karty graficzne z serii Ventus 2X i 3X, które korzystają z układu NVIDIA GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6

Nie minęło wiele czasu od zapowiedzi firmy NVIDIA, w której to firma ogłosiła nowy wariant układu graficznego GeForce RTX 4070 z wolniejszymi pamięciami GDDR6, żeby producenci niereferencyjnych modeli kart graficznych wprowadzili na rynek swoje wersje tej nowości. Początkowo była to marka GALAX, a zaraz później tą samą drogą poszedł również ASUS. Teraz po cichu dołącza do nich przedsiębiorstwo MSI, prezentując nowe karty graficzne z serii Ventus 2X oraz 3X.

Odświeżona wersja układu NVIDIA GeForce RTX 4070 z trochę wolniejszymi pamięciami GDDR6 wkracza do coraz większej liczby niereferencyjnych modeli. Tym razem swoje nowości zaprezentowała firma MSI.

Już na wstępie można zaznaczyć, że firma MSI informuje klientów o zastosowaniu wolniejszych pamięci GDDR6 poprzez odpowiednie oznakowanie na boku opakowania (co wcale nie jest takie oczywiste, gdyż o oznaczenie nie pokusili się tacy producenci jak ZOTAC, Gainward, czy też Palit). Zarówno do serii Ventus 2X, jak i 3X zawitały dwa modele, natomiast różnią się one od siebie jedynie taktowaniem pamięci (mowa o wersji bazowej i OC). W tym wypadku cyfra przed znakiem "X" odpowiada ilości wentylatorów, co dość łatwo zauważyć. Na pokładzie znalazło się miejsce dla jednego portu HDMI oraz trzech DisplayPort.

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G OC MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E1 12G MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E1 12G OC Rdzenie CUDA 5888 Taktowanie Extreme Performance 2490 MHz 2520 MHz 2490 MHz 2520 MHz Taktowanie Boost 2475 MHz 2505 MHz 2475 MHz 2505 MHz Pamięć 12 GB Typ pamięci GDDR6 Przepustowość 20 Gb/s Szyna danych 192-bit Złącza cyfrowe 1 x HDMI 2.1a

3 x DisplayPort 1.4a Interfejs PCIe Gen 4 Pobór mocy 200 W Złącze zasilania 8-pin Rekomendowany zasilacz 650 W Wymiary 242 x 125 x 43 mm 308 x 120 x 43 mm Waga 668 g 822 g

Zastosowane pamięci GDDR6, zamiast GDDR6X nie wpływają w zbyt dużym stopniu na osiągane wyniki, o czym możemy się przekonać pod tym adresem. Wszystko rozbija się tu o nieco niższą przepustowość, która dla wolniejszych pamięci wynosi 20, a nie 21 Gb/s — stąd nie uświadczymy wielkich rozbieżności w wydajności. Szkoda tylko, że modele kart graficznych z osłabionym układem NVIDIA GeForce RTX 4070 nie są odpowiednio tańsze, gdyż ich ceny zakupu stoją niemalże na takim samym poziomie, co w przypadku wydajniejszych odsłon. Nie znamy jeszcze ceny, ani konkretnej daty premiery żadnej z omawianych nowości od MSI, natomiast można zakładać, że już niebawem trafią one na półki sklepowe.

Źródło: MSI