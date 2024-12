NVIDIA GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6 przetestowana w grach i 3DMark. Jak wypada gorsza wersja układu graficznego?

Pod koniec sierpnia 2024 roku NVIDIA postanowiła zrobić graczom niespodziankę, którą było wprowadzenie układu graficznego GeForce RTX 4070 z wolniejszymi pamięciami GDDR6. Sama zapowiedź była naprawdę cicha i do dziś firma nie za bardzo chwali się tym ruchem. Co więcej, nowy model mimo nieznacznie gorszych parametrów otrzymał tę samą cenę, a w niektórych przypadkach i pudełko, co wcześniejszy wariant. Wiemy już, jak omawiana nowość wypada w praktyce.

Układ NVIDIA GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6, zamiast dostępnych do tej pory GDDR6X, został dokładnie przetestowany. Okazuje się, że jego wydajność jest praktycznie taka sama co w modelu z szybszymi pamięciami.

Za testy odpowiada Hassan Mujtaba - redaktor z zagranicznego portalu technologicznego WCCFTech. Do ich wykonania posłużył się nowością na rynku, a dokładniej modelem GALAX GeForce RTX 4070 OC 2X. To właśnie ta karta graficzna została wyposażona w trochę wolniejsze pamięci GDDR6. Od samego początku można było podejrzewać, że różnica pomiędzy wprowadzanymi a dostępnymi do tej pory wariantami nie będzie zbyt wielka - i tak też w istocie jest. W różnych testach z programu 3DMark okazało się, że nieco gorsza edycja wypada prawie tak samo dobrze, jak jej starszy brat, a różnice są naprawdę kosmetyczne.

NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6X GDDR6X=100% 3DMark Speed Way 4547 pkt 4580 pkt 99,28% 3DMark Firestrike Extreme 21302 pkt 21306 pkt 99,98% 3DMark Firestrike Ultra 10495 pkt 10499 pkt 99,96% 3DMark Time Spy 17682 pkt 17704 pkt 99,88% 3DMark Time Spy Extreme 8851 pkt 8862 pkt 99,88% 3DMark Port Royal 11263 pkt 11290 pkt 99,76% 3DMark Ray Tracing Feature Test 51,17 FPS 51,23 FPS 99,88%

W grach wideo z kolei też obyło się bez żadnych niespodzianek. Praktycznie w każdej z testowanych produkcji (pełny test możemy znaleźć pod tym adresem) omawiana karta zapewniła te same wyniki, jakie osiągnięto w wersji z pamięciami GDDR6X. Czasem nawet 1 FPS przemawiał na korzyść wolniejszych pamięci, więc zdecydowanie można powiedzieć, że żaden gracz nie powinien zauważyć różnicy pomiędzy nową a starszą odsłoną układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4070. W poniższej tabeli pierwszy wynik reprezentuje wspomniany model GALAX GeForce RTX 4070 OC 2X (GDDR6), a drugi wariant z pamięciami GDDR6X.

Ustawienia 1080p 1440p 2160p DOOM Eternal Nightmare 387/388 FPS 167/170 FPS 271/273 FPS Red Dead Redemption 2 Maksymalne 123/123 FPS 102/103 FPS 69/69 FPS Wolfenstein: Youngblood Brak informacji 363/363 FPS 277/278 FPS 167/168 FPS Alan Wake 2 Maksymalne, RT OFF 83/85 FPS 60/63 FPS 35/36 FPS Atomic Heart Maksymalne 106/106 FPS 70/70 FPS 50/50 FPS Battlefield V Maksymalne 254/255 FPS 190/192 FPS 127/130 FPS Baldur's Gate III Maksymalne 120/120 FPS 74/75 FPS 35/36 FPS Cyberpunk 2077 Maksymalne, RT OFF 121/120 FPS 75/75 FPS 35/35 FPS Cyberpunk 2077 Maksymalne, RT ON 61/61 FPS 37/37 FPS 18/18 FPS Dead Space (Remake) Maksymalne, RT OFF 126/125 FPS 81/81 FPS 41/42 FPS Forza Horizon 5 Benchmark 198/198 FPS 146/146 FPS 103/105 FPS

Źródło: WCCFTech