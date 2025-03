ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO GDDR6 - kolejny producent dodaje do swojej oferty układ z wolniejszymi pamięciami VRAM

Wydawało się, że nie ujrzymy już nowych kart graficznych w tej generacji, jednak w obliczu chwilowych problemów z dostępnością modułów GDDR6X firma NVIDIA zdecydowała się jeszcze na wydanie GeForce'a RTX 4070 z pamięciami GDDR6. To miał być kolejny ciekawy model dla graczy, ale niestety nie obyło się bez kontrowersji. Producent deklaruje "podobną" wydajność nowej karty i tę samą cenę, a ponadto niektórzy partnerzy Zielonych nie mają nawet zamiaru wprost mówić o rodzaju zastosowanej pamięci... Na szczęście inaczej jest z ASUS-em.

ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO GDDR6 oparty jest na istniejącej już wersji z pamięciami GDDR6X i sprzedawany będzie w dwóch wariantach: non-OC i OC. Sklepowa premiera powinna odbyć się już w najbliższych tygodniach.

W porównaniu do innych firm ASUS zamierza być fair w stosunku do konsumentów, na co wskazuje jasne oznaczenie rodzaju pamięci w nazwie produktu oraz na pudełku. Sama karta nie oferuje jednak nic specjalnego. ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO GDDR6 oparty jest na istniejącej już wersji z pamięciami GDDR6X. Można zatem liczyć na sprawdzone i całkiem estetyczne 2,5-slotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami, które pracują w trybie pół-pasywnym. Na śledziu ulokowano standardowy zestaw portów wideo, natomiast jeśli chodzi o zasilanie, producent postawił na klasyczne 8-pinowe złącze.

Do oferty ASUS-a trafiły dwie wersje omawianej karty: non-OC i OC. Ta pierwsza pracuje ze standardowymi taktowaniami do 2475 MHz (Boost) lub 2505 MHz (OC Mode), a ta druga rozpędza się do 2520 MHz (Boost) lub 2550 MHz (OC Mode). Pierwsze układy RTX 4070 GDDR6 powinny trafić do sklepów już w najbliższych tygodniach. Warto zwrócić uwagę, że w sieci nie pojawiły się jeszcze żadne testy porównawcze. Podejrzewamy jednak, że praktyczne różnice pomiędzy modelami GDDR6X (21 Gbps) a GDDR6 (20 Gbps) będą nieznaczne - wszak pod każdym innym względem układy są takie same.

