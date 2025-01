Mozilla Firefox otrzymuje panel z chatbotem AI. Na razie trafił tylko do eksperymentalnej wersji przeglądarki

Elementy sztucznej inteligencji trafiają do coraz większej liczby aplikacji. Choć nie zawsze są to implementacje przemyślane, to żadna znacząca firma nie chce tracić dystansu do konkurencji. Wiele wskazuje na to, że swój panel AI otrzyma także w przyszłości przeglądarka Mozilla Firefox. Rozwiązanie jest już testowane przez niektórych użytkowników, trafiło bowiem do eksperymentalnej wersji Firefox Nightly. Można na razie wybierać spośród kilku chatbotów.

Przeglądarka Mozilla Firefox może w przyszłości wzbogacić się panel z funkcjami sztucznej inteligencji. Takie rozwiązanie trafiło ostatnio do eksperymentalnej wersji aplikacji.

Wydaje się, że implementacja elementów AI nie ominie żadnego znaczącego dostawcy oprogramowania. Choć Firefox zazwyczaj stawiał akcenty w innych miejscach niż jego bezpośrednia konkurencja, to Mozilla najwyraźniej chce iść z duchem czasu. Eksperymentalna wersja przeglądarki została wzbogacona o panel AI w formie bocznego paska, który można otworzyć w dowolnym momencie. Użytkownicy mogą na razie wybierać spośród czterech chatbotów: Google Gemini, ChatGPT, HuggingFace oraz Mistral AI. Na liście brakuje zatem Microsoft Copilot i nie wiadomo, czy trafi on kiedykolwiek do Firefoksa.

W celu skorzystania z nowych funkcji należy pobrać i zainstalować przeglądarkę w wersji Firefox Nightly, a następnie w jej ustawieniach aktywować opcję AI Chatbot. Można też ustawić domyślnego chatbota, ale jego zmiana w czasie rzeczywistym jest niezwykle prosta, ponieważ odbywa się z poziomu samego panelu. Sztandarowym przykładem integracji przeglądarki internetowej z elementami bazującymi na sztucznej inteligencji pozostaje Microsoft Edge. Funkcje tego typu oferuje także między innymi Opera, gdzie można skorzystać z pluginu ChatGPT lub autorskiego chatbotu Aria. Eksperymentalna implementacja AI w Firefoksie jest na razie skromniejsza i czeka ją zapewne długa droga zanim trafi do stabilnego wydania przeglądarki.

Źródło: Windows Central