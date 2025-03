Mozilla Firefox z obsługą funkcji NVIDIA RTX Video. Użytkownicy przeglądarki mogą już upscalować materiały wideo

NVIDIA RTX Video to zestaw dwóch ciekawych funkcji skierowanych przede wszystkim do posiadaczy monitorów o rozdzielczościach wyższych niż 1080p. Pozwalają one upscalować materiały filmowe z Internetu w celu polepszenia jakości, a także ich konwersję do trybu HDR. Do tej pory techniki te były dostępne w przeglądarkach bazujących na silniku Chromium. Wraz z najnowszą aktualizacją trafiły też wreszcie także do użytkowników Firefoksa.

Najnowsza stabilna wersja przeglądarki Mozilla Firefox udostępnia użytkownikom zestaw funkcji NVIDIA RTX Video. Można już zatem za jej pośrednictwem upscalować materiały filmowe nawet do rozdzielczości 4K.

Funkcja NVIDIA RTX Video Super Resolution działa na nieco podobnych zasadach, co DLSS w przypadku gier. Większość materiałów filmowych dostępnych w Internecie ma rozdzielczość 1080p lub niższą. To sprawia, że osoby korzystające z monitorów 2K lub 4K nie mogą ich oglądać bez zauważalnego pogorszenia jakości. Funkcja NVIDII pozwala upscalować wideo na przykład do natywnej rozdzielczości monitora, polepszając tym samym zauważalnie ich jakość. W celu skorzystania z techniki niezbędna jest karta graficzna z serii GeForce RTX 2000 lub nowsza.

Użytkownicy przeglądarki Mozilla Firefox musieli do tej pory obejść się smakiem, ponieważ nie mogli korzystać z upscalowania filmów za pośrednictwem funkcji NVIDII. Najnowsza stabilna wersja programu, opatrzona numerem 126.0, zmienia jednak ten stan rzeczy. Co więcej, udostępniono oficjalnie nie tylko Super Resolution, ale także moduł, który pozwala zmienić wideo SDR w materiał HDR w pełni zgodny z normą HDR10. Oczywiście w tym przypadku potrzebny jest także odpowiedni monitor. Obie funkcje można włączyć za pomocą "Panelu sterowania NVIDIA", będącego integralną częścią sterowników do kart graficznych amerykańskiej firmy (pozycja "Wyreguluj ustawienia obrazu wideo" na lewym panelu).

