NVIDIA RTX Video Super Resolution - wersja 1.5 wprowadza obsługę starszych kart oraz zwiększa możliwości działania

NVIDIA stale rozwija swoje usługi oraz funkcje, które do działania wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. Wprowadzona całkiem niedawno technologia RTX Video Super Resolution umożliwiała do tej pory skalowanie wideo do wyższych rozdzielczości, dzięki czemu oglądając konkretny materiał, mogliśmy liczyć na dużo lepszą jakość. Oczywiście wymagany był w tym celu odpowiedni układ graficzny, a konkretniej NVIDIA GeForce RTX z serii 30 lub 40. Nowa aktualizacja funkcji wprowadza kilka nowości, w tym obsługę starszych układów.

NVIDIA wprowadziła aktualizację dla technologii RTX Video Super Resolution oznaczoną numeracją 1.5. Teraz z funkcjonalności mogą skorzystać także posiadacze starszych układów graficznych, z kolei technologia doczekała się kilku znaczących usprawnień.

Oczywiście sama technologia nie jest czymś zupełnie nowym, wszak na rynku istnieją już konkurencyjne rozwiązania, natomiast trzeba przyznać, że osiągane dzięki niej efekty potrafią być naprawdę zadowalające. Aktualizacja 1.5 jeszcze bardziej skupia się na szczegółach, dzięki czemu przeskalowane wideo do wyższej rozdzielczości wygląda teraz lepiej - również pod kątem usuwania artefaktów, które tworzą się w procesie kompresji wideo. Sporą nowością jest to, że możemy polepszyć także jakość natywnego wideo - wcześniej było to możliwe jedynie po operacji skalowania przez RTX Video Super Resolution (VSR).

Użytkownicy układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 20 mogą teraz liczyć na wsparcie "nowej" technologii. Wystarczy udać się na tę stronę i pobrać najnowszą wersję sterowników Game Ready. Technologia wydaje się dość ciekawa, tym bardziej że praktycznie od razu po włączeniu funkcji możemy się cieszyć bardziej szczegółowym obrazem. Z pewnością to oprogramowanie w dobry sposób wykorzystuje obecne możliwości związane ze sztuczną inteligencją i dobrze współgra z układami graficznymi NVIDII. Efekty udostępnione przez producenta możemy zobaczyć na oficjalnym materiale wideo poniżej.

