Odtwarzacz VLC ze wsparciem NVIDIA RTX Video Super Resolution. Użytkownicy mogą pobierać już najnowszą wersję programu

VLC to jeden z najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych. Do jego zalet zaliczamy nie tylko obsługę wielu formatów bez potrzeby instalowania dodatkowych kodeków, ale także duże możliwości dostosowania interfejsu do własnych preferencji oraz łatwe zmienianie wyglądu aplikacji. Autorzy programu poinformowali o dodaniu wsparcia techniki NVIDIA RTX Video Super Resolution, która zauważalnie podnosi jakość odtwarzanego wideo.

Twórcy odtwarzacza VLC poinformowali o wprowadzeniu obsługi NVIDIA RTX Video Super Resolution. Użytkownicy mogą z niej skorzystać po probraniu najnowszej wersji programu.

NVIDIA RTX Video Super Resolution to technika poprawiająca jakość materiału wideo, która wykorzystuje w tym celu algorytmy AI oraz jednostki Tensor. Film zostaje przeskalowany do wyższej rozdzielczości, a następne usuwane są powstałe błędy graficzne, dzięki czemu obraz jest ostrzejszy i bardziej wyraźny. Od kilku tygodni z RTX VSR korzystają użytkownicy popularnych przeglądarek internetowych, a dziś nowa funkcja trafiła do odtwarzacza VLC. Mogą ją wypróbować wszyscy posiadacze kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 3000 i 4000.

Aby przetestować w praktyce możliwości RTX Video Super Resolution, trzeba pobrać najnowszą wersję programu VLC, która domyślnie wspiera opisywaną technikę. Przed otworzeniem filmu warto upewnić się, czy została ona włączona w sterowniku. W tym celu należy otworzyć panel sterownia NVIDIA, przejść do zakładki Wyreguluj ustawienia obrazu wideo, a następnie uaktywnić opcję Uwydatnianie obrazu wideo RTX. Użytkownikom udostępniono cztery poziomy poprawy wyświetlanego obrazu - pierwszy i drugi nie wymaga zbyt dużej mocy obliczeniowej, ale efekt wizualny może nie być zadowalający w przypadku niskiej jakości materiału źródłowego. Poziom trzeci i czwarty zauważalnie wyostrzy odtwarzane wideo, jednak użytkownicy powinni liczyć się z większym obciążeniem karty graficznej.

