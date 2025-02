NVIDIA RTX Video HDR - nowa funkcja wykorzystująca rdzenie Tensor do przekształcania filmów SDR na HDR

NVIDIA wraz z kolejnymi sterownikami stara się nie tylko wprowadzać optymalizację dla kolejnych kart graficznych, ale wprowadza nierzadko również nowe funkcjonalności. W dużej mierze są one oparte na wykorzystaniu rdzeni Tensor w kartach graficznych GeForce RTX. W ostatnich latach widzimy rozwój przede wszystkim techniki DLSS, jednak firma stara się wykorzystać Tensory także do innych celów. Jedną z takich funkcji było RTX Video Super Resolution, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji zaprzęgnięto do skalowania rozdzielczości dla filmów o niższej jakości bazowej. Teraz NVIDIA wprowadza rozszerzenie tej funkcjonalności - RTX Video HDR, którą udostępniono w ramach najnowszej paczki sterowników.

NVIDIA opublikowała nową paczkę sterowników 551.23, która wprowadza nie tylko optymalizację dla kolejnych gier czy wsparcie dla karty GeForce RTX 4070 Ti SUPER, ale również implementuje funkcję RTX Video HDR dla wszystkich posiadaczy kart GeForce RTX.

NVIDIA RTX Video HDR jest rozszerzeniem dotychczasowej funkcji RTX Video i może zostać aktywowane w panelu sterowania. Na czym dokładnie polega jego działanie? Wykorzystując rdzenie Tensor w kartach GeForce RTX oraz algorytmy sztucznej inteligencji, materiały wideo o standardowym zakresie dynamiki (SDR) mogą być przekonwertowane z pomocą dynamicznego mapowania do HDR (szeroka rozpiętość tonalna). Tak przygotowane materiały będą zgodne z bazową normą HDR10. Funkcja ta jest dostępna dla generacji GeForce RTX 2000 (Turing), GeForce RTX 3000 (Ampere) oraz GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace). Dotyczy to także mobilnych odpowiedników w notebookach.

Włączenie funkcji RTX Video HDR ma w domyśle nie tylko poprawić szczegółowość, ale również uwypuklić detale z ciemniejszych oraz jaśniejszych partii obrazów, a także podbić samą kolorystykę na żywszą w odbiorze. Aby móc skorzystać z rozwiązania, potrzebujemy jednak nie tylko jednej z kart graficznych GeForce RTX, ale również ekranu wspierającego HDR (telewizor, monitor lub ekran w notebooku), który jest podłączony bezpośrednio do GPU. Sam HDR musi być wcześniej aktywowany w opcjach systemu Windows. Funkcja ta na materiale wideo poniżej prezentuje się całkiem nieźle i może być fajnym dopełnieniem Auto HDR, które to Microsoft oferuje w grach niewspierających oficjalnie szerokiego zakresu tonalnego. Jeśli chodzi o wspierane przeglądarki, to NVIDIA obecnie wspomina o Google Chrome oraz Microsoft Edge.

Źródło: NVIDIA