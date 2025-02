Microsoft Windows 11 - kwietniowa aktualizacja powoduje problemy z obsługą VPN. Trwają prace nad odpowiednią poprawką

Aktualizacje do systemów operacyjnych Windows potrafią niestety sprawiać problemy. Wynika to między innymi z mnogości konfiguracji sprzętowych PC, ale czasami jest to także efekt błędów ze strony samych deweloperów. Kwietniowa poprawka do Windowsa 10 i 11 także nie jest pozbawiona wad. Część użytkowników donosi, że po jej zainstalowaniu ma trudności w połączeniu z serwerami VPN. Microsoft potwierdził istnienie problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem.

Kwietniowa poprawka do systemów operacyjnych Windows 10 i Windows 11 może powodować problemy z obsługą połączeń VPN. Nie ma na razie innego sposobu obejścia błędu niż odinstalowanie aktualizacji.

Błędy w aktualizacjach do systemów Windows mają różny kaliber. Jaki czas temu pisaliśmy o problemach z wydajnością podzespołów AMD po zainstalowaniu jednej z poprawek. Obecny przypadek nie jest na szczęście aż tak poważny. Dotyczy on aktualizacji opatrzonych symbolami KB5036893 (Windows 11) oraz KB5036892 (Windows 10). Instalacja poprawek jest formalnie obowiązkowa dla wszystkich użytkowników. Problemy przejawiają się w niemożności połączenia się z serwerami VPN. Warto odnotować, że błąd nie jest ograniczony wyłącznie do systemów operacyjnych skierowanych do zwykłych użytkowników. Podobne objawy odnotowały podmioty wykorzystujące oprogramowanie Windows Server 2022 oraz wcześniejsze edycje systemu, aż do Windows Server 2008 włącznie. Przyczyny nie są na razie jasne, ale trwają prace, by je zidentyfikować i wyeliminować.

Niestety nie ma obecnie praktycznie żadnego nieoficjalnego sposobu, który pozwalałby obejść błąd. Microsoft póki co sugeruje kontakt z działem wsparcia. Możliwe jest teoretycznie odinstalowanie problematycznej poprawki, a następnie wstrzymanie aktualizacji (lub ich całkowite wyłączenie, ale to wymaga zazwyczaj aplikacji firm trzecich). To rozwiązanie zwiększa podatność systemu na internetowe zagrożenia. Ostrożni użytkownicy indywidualni zazwyczaj nie powinni mieć jednak większych powodów do zmartwień, ponieważ w ich przypadku ryzyko wykorzystania luk w systemie przez hakerów jest ograniczone. W gorszym położeniu są oczywiście właściciele serwerów. Można mieć nadzieję, że problemy z VPN zostaną usunięte wraz z majową aktualizacją systemów.

Źródło: Tom's Hardware