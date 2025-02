Microsoft dodaje treści sponsorowane do Windowsa 11. Po aktualizacji reklamy pojawią się w menu Start

W dzisiejszych czasach decydując się na zakup urządzenia, gry wideo, czy też jakiegokolwiek innego oprogramowania, trzeba liczyć się z tym, że producent postanowił uraczyć użytkowników reklamami lub umożliwił sobie dodatkowy zarobek. Jako przykład można podać czytniki e-booków Kindle, czy też gry z mikropłatnościami. Takie działania nie omijają nawet systemów operacyjnych, które kosztują niemałe pieniądze. Do tej grupy zalicza się już Windows 11.

Microsoft postanowił pomóc wszystkim użytkownikom systemu Windows 11 w wyborze opłaconych ciekawych aplikacji, więc nowa aktualizacja dodaje sponsorowane proponowane treści do menu Start.

Widok reklam, które występują w płatnym oprogramowaniu (choć nie tylko) z pewnością przestaje dziś zadziwiać. Platformy VOD od dawna oferują tańsze plany, natomiast użytkownicy godzą się w takim wypadku właśnie na reklamy pomiędzy oglądaniem seriali i filmów. W grach wideo jest podobnie, wszak zdarzało się, że podczas rozgrywki gracz otrzymywał pełnoekranową reklamę. Tym razem jednak firma Microsoft postanowiła podjąć kroki, które pozwolą wszystkim użytkownikom systemu Windows 11 zobaczyć sponsorowane treści w menu Start. Wszystko za sprawą aktualizacji oznaczonej jako KB5036980. Dzięki niej po otwarciu wspomnianego menu w sekcji Proponowane ujrzymy aplikacje z cyfrowego sklepu Microsoftu. Do tej pory użytkownicy zauważyli promowanie przeglądarki internetowej Opera oraz menedżera haseł 1Password.

Dość ciekawe jest to, że omawiana funkcjonalność była obecna w wersjach testowych systemu Windows 11 i po raptem dwóch tygodniach Microsoft postanowił ją wprowadzić do stabilnej edycji. Mowa oczywiście o opcjonalnej aktualizacji, natomiast jeśli nie zdecydujemy się na nią teraz, to i tak zostaniemy zmuszeni do jej instalacji za kilka tygodni (będzie obecna jako pakiet w większej aktualizacji). Dobra wiadomość jest jednak taka, że całkiem łatwo możemy wyłączyć nowość w ustawieniach, a wymagane kroki znajdziemy na poniższym zrzucie ekranu.

