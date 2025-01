Microsoft Windows 11 - użytkownicy sprzętu AMD zgłaszają poważne problemy z wydajnością po instalacji nowej aktualizacji

Proces wdrażania aktualizacji do systemów operacyjnych Windows nie zawsze przebiega gładko. Doniesienia o rozmaitych problemach, które trapią użytkowników, pojawiają się z dosyć dużą częstotliwością. Tak jest też niestety w przypadku Windowsa 11 i marcowej aktualizacji, mającej oznaczenie KB5035853. Najnowsza poprawka może powodować problemy z wydajnością na sprzęcie wyposażonym w podzespoły firmy AMD, a nawet być przyczyną błędów BSOD.

Marcowa aktualizacja do Windowsa 11 najwyraźniej nie należy do nadmiernie udanych. W sieci pojawiły się liczne doniesienia o spadkach wydajności sprzętu korzystającego z podzespołów AMD.

Nie tak dawno pisaliśmy o innej aktualizacji do systemu Microsoftu, która pogarszała jakość połączeń Wi-Fi na laptopach i komputerach stacjonarnych. Okazuje się, że także marcowa poprawka nie jest pozbawiona błędów. Jak podaje serwis Windows Latest, na portalu Reddit można znaleźć liczne doniesienia użytkowników konsoli ROG Ally, którzy skarżą się na znaczące pogorszenie wydajności urządzeń. Dotyczy to nawet bardzo starych gier pokroju Doom 2. Inna osoba twierdzi, że gorszą wydajność zaobserwowała nie tylko na hand-heldzie ASUS-a, ale także na laptopie z podzespołami AMD. Co ciekawe, w tym przypadku licznik pokazuje stałą wartość 60 FPS-ów, a mimo to da się zaobserwować wyraźne przycięcia obrazu. Problemem może być zatem tutaj nieodpowiedni timing klatek, który najnowsza aktualizacja do Windowsa 11 w bliżej nieokreślony sposób popsuła.

W przypadku doniesień innych użytkowników, koncentrujących się na konsoli ROG Ally, mowa jest już o realnych spadkach FPS-ów. Jedna z osób twierdzi, że liczba klatek w grze Baldur’s Gate 3 nie przekracza teraz 40, z okazjonalnymi spadkami do 20. Dzieje się tak niezależnie od ustawień graficznych, w tym rozdzielczości. Podobne problemy zgłasza inny użytkownik w grze World of Warcraft, która do ostatniej poprawki działała na urządzeniu ASUS-a płynnie. W niektórych przypadkach pomaga ponoć wyłączenie nakładki AMD Adrenalin. Aktualizacja KB5035853 może też powodować błędy BSOD, których powyższe rozwiązanie raczej nie zlikwiduje. Wiele wskazuje zatem na to, że Microsoft wypuścił kolejną niedopracowaną poprawkę do swojego systemu.

Źródło: Windows Latest, Reddit