Microsoft Windows 11 - część użytkowników zgłasza problemy z obsługą połączeń Wi-Fi po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji

Problemy z aktualizacjami do systemów operacyjnych Windows nie są nowym zjawiskiem. Takowe zdarzają się ze sporą regularnością. Choć łatwo w takich przypadkach zrzucić winę na Microsoft, to należy pamiętać o mnogości konfiguracji sprzętowych, jakie są obecne na rynku PC-towym. Niestety grudniowa poprawka bezpieczeństwa do Windows 11 także nie jest pozbawiona błędów. Tym razem dotyczą one obsługi połączeń Wi-Fi w standardzie 802.11r.

Windows 11 ponownie otrzymał problematyczną aktualizację. Tym razem występują problemy z jakością połączeń Wi-Fi. Są na tyle poważne, że uniemożliwiają wysyłanie pingów do serwerów Google.

Aktualizacja oznaczona jako KB5033375 została wypuszczona kilka dni temu. Jej instalacja jest obowiązkowa dla wszystkich osób używających systemu Microsoftu. Część użytkowników korzystających z modułów Wi-Fi na swoich laptopach lub komputerach stacjonarnych zgłasza, że po zastosowaniu poprawki doszło do znacznego pogorszenia jakości bezprzewodowych połączeń sieciowych. Problem jest poważny, ponieważ dotknięte nim osoby mają problemy nawet z wysyłaniem pingów do serwerów Google. Dochodzi do gubienia pakietów i występowania pokaźnych opóźnień. Wśród poszkodowanych są między innymi użytkownicy sieci uniwersyteckich, a także sieci obecnych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników posiadających moduły sieciowe 802.11r firm Qualcomm i MediaTek. Zazwyczaj występuje on w sieciach posiadających więcej niż jeden punkt dostępowy. Podejrzewa się, że kwestia ta jest powiązana z popsutą przez najnowszą poprawkę implementacją PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), które jest używane do ochrony połączeń Wi-Fi. Jedynym znanym sposobem rozwiązania trudności jest na chwilę obecną odinstalowanie aktualizacji KB5033375. Można też wyłączyć standard 802.11r, ale to rozwiązanie dalekie od idealnego.

Źródło: Windows Latest