Windows 11 - Microsoft potwierdza kolejne problemy z aktualizacją 23H2. Tym razem problemem okazuje się wbudowane AI Copilot

Co jakiś czas czyta się o problemach z aktualizacjami systemów od Microsoft, można wręcz powiedzieć, że powoli staje się to smutną tradycją, że każdy update coś musi zepsuć. Tym razem sprawa dotyczy dużej aktualizacji 23H2 wydanej 31 października tego roku. W jej przypadku nie jest inaczej, gdyż drukarki masowo zmieniają nazwy, narrator głosowy systemu "rzucił wszystkim i pojechał w Bieszczady", a AI Copilot postanowiło zrobić porządki użytkownikom na pulpicie.

Po aktualizacji Windowsa 11 do wersji 23H2 okazuje się, że system uparcie podmienia nazwy drukarek różnych firm na HP LaserJet M101-M106 i wymusza instalację pakietu HP Smart. Niestety do teraz nie znaleziono żadnego obejścia tego problemu, a niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nawet nie posiadając drukarki, system automatycznie dograł im sterowniki od firmy HP. Niestety, ale ciężko jest przewidzieć czy wasze drukarki będą działały poprawnie po aktualizacji, gdyż w sieci można znaleźć różne doniesienia. Niektórzy zgłaszają, że wszystko dalej działa dobrze, a niektórzy nie mogą w ogóle używać swoich sprzętów. Drugim poważnym problemem, w szczególności dla osób z ograniczonymi możliwościami korzystania z komputera, jest fakt, że narrator systemowy w ogóle przestał się włączać, jeżeli system Windows 11 w wersji 23H2 został zainstalowany na świeżo za pomocą obrazu ISO lub narzędzia Media Creation Tool. Pewną dobrą informacją jest to, że aktualizacja już istniejącego systemu nie powoduje tego problemu, choć Microsoft ostrzega o możliwości niepoprawnego jego działania.

Następna usterka dotyczy wbudowanego AI Copilot. Gdy użytkownik korzysta z komputera w konfiguracji z wieloma monitorami, to występuje problem polegający na tym, że ikony przesuwają się mimowolnie między monitorami podczas korzystania z aplikacji AI. Microsoft przyznaje się również, że błąd obecny jest również w Windowsie 10. Jednak istotą tego problemu jest sama aplikacja, więc gdy z niej nie korzystamy, to możemy spać spokojnie, a ikony powinny grzecznie siedzieć na swoich miejscach. Warto dodać, że jeżeli jeszcze nie zaktualizowaliście swojego Windowsa, to nie będziecie mogli tego zrobić. Gdyż firma Redmond, aby uniknąć tych problemów, zastosowała blokadę aktualizacji dla sprzętów, na których mógłby pojawić się problem z ich AI Copilot. Nadto niektórzy zgłaszają również problemy w działaniu takich funkcji jak BitLocker czy z kompatybilnością ze sterownikami Intel Smart Sound Technology. Na tę chwilę proponujemy wstrzymać wszystkie aktualizacje Windows 11 jeżeli jeszcze go nie zaktualizowaliście z wersji 23H1, a jeżeli już posiadacie najnowszy soft to wręcz odwrotnie, zalecamy instalować wszystkie łatki, jakie wyda Microsoft.

