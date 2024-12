Microsoft wprowadził do sprzedaży okropnie brzydki sweter tematyczny z Windowsem XP. Jest tak brzydki... że już się wyprzedał

Święta Bożego Narodzenia tuż za rogiem, a wraz z nimi okropne, świąteczne swetry z reniferami i innymi takimi. Dla tych osób, którzy szukają czegoś równie brzydkiego do noszenia, ale pracują np. w branży IT, Microsoft przygotował sweter z... tapetą z systemu Windows XP. Ubranko można kupić w sklepie Gear.Xbox.com w jednym z sześciu rozmiarów. To znaczy... Można było, bo obecnie asortyment został już całkiem wyprzedany. Sweter wyceniono na 69,99 dolarów.

Dla tych osób, którzy szukają świątecznego sweterka, ale pracują np. w branży IT, Microsoft przygotował sweter z... tapetą z systemu Windows XP.

Windows XP miał prawdopodobnie najbardziej kultową tapetę pulpitu wszech czasów. Nosiła ona nazwę Błogość, a przedstawiała zielone wzgórze na tle jasnoniebieskiego, zachmumrzonego nieba. Co ciekawe, zostało ono wykonane w krainie win Napa Valley w 1996 roku, a więc na 5 lat przed premierą Windowsa XP, i nie zostało poddane jakiejkolwiek edycji. Stało się na tyle kultowe, że nawet dziś, w 22 lata po jej premierze, kojarzą go użytkownicy komputerów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że okołoświątecznie Microsoft zdecydował się na wprowadzenie do sprzedaży swetra, właśnie z tapetą Błogość.

Co tu dużo mówić - sweter wygląda koszmarnie i kiczowato. Ba, nawet sam Microsoft dał mu nazwę Windows Ugly Sweater (ugly - brzydki). Jakby nie było, jest to niezły bajer dla wszelakich geeków i gadżeciarzy, na pewno nadaje się też na zabawny prezent. Na ten moment Windows Ugly Sweater jest już w całości wyprzedany, ale istnieje szansa, że tak duże zainteresowanie ubraniem sprawi, że za moment w sklepie internetowym Microsoftu pojawi się tzw. drugi rzut.

Źródło: Microsoft