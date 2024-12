GTA The Trilogy The Definitive Edition za darmo dla abonentów platformy Netflix. Kiedy i na jakich platformach zagramy?

Już 14 grudnia 2023 r., abonenci platformy Netflix będą mogli za darmo (a właściwie to w ramach abonamentu) zagrać w GTA The Trilogy The Definitive Edition. Gracze w tej sytuacji otrzymają więc dostęp do tytułów takich jak Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas. Co istotne, zagrać będziemy mogli wyłącznie na smartfonach z systemami Android oraz iOS.

Warto wiedzieć, że już od jutra (30 listopada 2023 r.) użytkownicy będą mogli wstępnie „zarejestrować się” w aplikacji, by następnie w połowie miesiąca GTA The Trilogy The Definitive Edition trafiło na ich urządzenia. Ta specjalna edycja będzie dostępna w App Storze, Google Play, jak i w aplikacji mobilnej platformy Netflix. Klienci wspomnianej platformy będą mogli grać w GTA The Trilogy The Definitive Edition za pomocą kontrolerów lub po prostu za pomocą ekranów dotykowych. W tym miejscu można też przypomnieć, że jesienią tego roku w sieci pojawiły się informacje, jakoby Netflix we współpracy z Take-Two miał pracować nad "własnym GTA".

GTA The Trilogy - The Definitive Edition zadebiutowało w listopadzie 2021 r. na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Premiera gry, mówiąc delikatnie, nie była najlepszą rzeczą jaka przytrafiła się firmie Rockstar Games. Trylogia w zremasterowanej odsłonie zadebiutowała w bardzo złym stanie technicznym na wszystkich platformach docelowych, wliczając w to bardzo złą optymalizację. Internet zalała wówczas fala prześmiewczych filmików i memów, na których prezentowane były przeróżne błędy jakie gracze napotykali podczas grania w GTA 3, Vice City oraz San Andreas w edycjach definitywnych. Obecnie, po wielu patchach, można już do trylogii podejść na spokojnie. Gra jest bowiem w zdecydowanie lepszej formie technicznej, niż tuż po premierze, co nie zmienia jednak faktu, że nie na taki remaster czekali najwięksi fani GTA.

