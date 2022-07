Remastery GTA IV oraz Red Dead Redemption rzekomo zostały anulowane, a powodem mógł być stan GTA The Trilogy

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o rzekomych planach dotyczących odświeżenia czwartej części popularnej serii gier Grand Theft Auto. Remasterów miały dodatkowo doczekać się również pełnoprawne dodatki do czwórki, wydane później w ramach pakietu Episodes from Liberty City: The Lost and Damned oraz The Ballad of Gay Tony. Tymczasem najnowsze wieści sugerują, że Rockstar zrezygnował z odświeżenia nie tylko GTA IV, ale także Red Dead Redemption.

Tez2, użytkownik Twittera, który ma bardzo dobre kontakty wewnątrz studia Rockstar, informuje o zmianie planów studia dotyczących kolejnych odświeżonych gier: GTA IV z dodatkami oraz Red Dead Redemption 2. Okazuje się, że choć przez kilka lat producent miał plany na przygotowanie remasterów obu gier, obecnie plany te zostały porzucone. Może być to przykre zwłaszcza w kontekście drugiej z gier, która do dzisiaj nie pojawiła się na komputerach. Odświeżenie produkcji mogłoby sprawić, że wielu graczy PC chętnie sprawdziłoby tę produkcję.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.



The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1