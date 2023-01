GTA The Trilogy - The Definitive Edition na PC już wkrótce dostępne także poza Rockstar Games Launcher. Ale wciąż nie na Steamie

GTA The Trilogy - The Definitive Edition zadebiutowało w listopadzie 2021 r. na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli chodzi o wersję komputerową, to gra dostępna jest wyłącznie poprzez autorski launcher od Rockstar Games. A jako że gracze zwyczajnie nie przepadają za koniecznością instalacji kilku launcherów, stąd wielu z Was powinno ucieszyć się na wieść, iż GTA The Definitive Edition ma już wkrótce pojawić się w dużo bardziej popularnym programie uruchamiającym.

Jeden z bardziej sprawdzonych twitterowych insiderów, kryjący się pod pseudonimem billbil-kun oznajmił, że GTA The Trilogy - The Definitive Edition pojawi się na Epic Games Store już 19 stycznia.

Znacie twitterowicza nickiem billbil-kun? Jeśli nie, to przypomnę, iż jest to jeden z bardziej godnych zaufania insiderów w branży gier, który ma na swoim koncie sprawdzone "przecieki" na temat PlayStation Plus czy też na temat nadchodzących promocji na poszczególnych launcherach (GOG itp.). Tym razem billbil-kun szepnął nam co nieco na temat GTA The Trilogy - The Definitive Edition. Jego zdaniem popularny remaster już wkrótce dostępny będzie także poprzez Epic Games Store. "Epicka" premiera ma nastąpić dodatkowo już za 3 dni. Co więcej, wraz z premierą gry na nowej platformie, będzie ona dostępna także w promocyjnej cenie, wynoszącej 50% ceny regularnej (wychodzi więc na to, że zakręci się ona koło 190 zł).

PREMIERE



Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition will be released on Epic Games Store on January 19th at 4PM UTC

It will be on sale too with 50% off discount during the first week#GTA pic.twitter.com/too3dgsRGQ — billbil-kun (@BillbilKun) January 16, 2023

Premiera GTA The Trilogy - The Definitive Edition, mówiąc delikatnie, nie była najlepszą rzeczą jaka przytrafiła się firmie Rockstar Games. Utytułowana trylogia w zremasterowanej odsłonie zadebiutowała w bardzo złym stanie technicznym na wszystkich platformach docelowych, wliczając w to bardzo złą optymalizację. Internet zalała wówczas fala prześmiewczych filmików i memów, na których prezentowane były przeróżne błędy jakie gracze napotykali podczas grania w GTA 3, Vice City oraz San Andreas w edycjach definitywnych. Obecnie, po kilku jednak patchach można już do trylogii podejść na spokojnie. Gra jest bowiem w zdecydowanie lepszej formie technicznej, niż tuż po premierze, co nie zmienia jednak faktu, że nie na taki remaster czekali najwięksi fani GTA...

Źródło: Twitter