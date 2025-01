Windows 11 - MSI rozwiązało problemy z płytami głównymi z chipsetami Intel Z690 i Z790

Jakiś czas temu informowaliśmy na łamach PurePC, że po wprowadzeniu poprawki KB5029351 do systemu Windows 11 niektórzy użytkownicy płyt głównych z chipsetami Intel Z690 i Z790 od MSI (Micro-Star International) doświadczali błędu BSOD "UNSUPPORTED_PROCESSOR", który uniemożliwił normalne korzystanie z komputera. Jak się okazuje, tajwański producent elektroniki znalazł rozwiązanie tego problemu.

MSI udostępniło nowe BIOS-y dla płyt głównych na chipsetach Intel Z690 i Z790, które mają rozwiązać problemy z błędem BSOD "UNSUPPORTED_PROCESSOR" w Windows 11 po poprawce KB5029351.

Tajwańskie przedsiębiorstwo MSI początkiem tego miesiąca wydało oświadczenie, że do końca września 2023 wyda stosowną aktualizację BIOS-ów dla pewnej części płyt głównych na chipsetach Intel Z690 i Z790, które mają usunąć błąd BSOD "UNSUPPORTED_PROCESSOR" w Windows 11 po wgraniu poprawki KB5029351 z 22 sierpnia 2023 lub nowszych. Warto zauważyć, że już po kilku dniach pojawiły się BIOS-y w wersjach beta, jednak pełne wersje zaczęły się pojawiać dopiero później. Zalecamy użytkownikom poniższych płyt głównych od MSI jak najszybszą aktualizację BIOS-u do najnowszej dostępnej wersji. Dla użytkowników z mniejszymi umiejętnościami technicznymi poniżej znajdują się linki bezpośrednio do nowego oprogramowania dla płyt głównych, na których najczęściej omawiany problem się pojawiał oraz film instruktażowy jak przeprowadzić aktualizację micro-kodu.

Na tę chwilę jedyną płytą główną, której najnowszy dostępny BIOS dalej pozostaje w wersji beta jest MEG Z790 ACE, choć to może po części wynikać z przygotowywania odświeżonej wersji MEG Z790 ACE MAX. Jednakże następujące produkty od MSI otrzymały już pełną wersję BIOS-ów:

