MSI MEG Z790 ACE MAX posiada ustawienie pozwalające uzyskać bardzo wysokie taktowanie procesorów Intel Core 14. generacji

Jeszcze dekadę temu wyczynem było uzyskać taktowania procesora rzędu 5000 MHz. Sztuka ta udawała się nielicznym i często dzięki pokaźnym ilościom ciekłego azotu. Kilka lat później wszystkim dobrze znana architektura Kaby Lake wraz z dobrym chłodzeniem pozwoliła uzyskać takie prędkości (po OC) w domowym zaciszu. Teraz jednak za sprawą nadchodzącej 14. generacji procesorów Intela i odświeżonej płyty głównej od MSI mamy przekroczyć granicę 6000 MHz.

MSI MEG Z790 ACE MAX ma posiadać preinstalowaną funkcję "P-Core Beyond 6GHz+", która ma pozwolić osiągnąć wysokie taktowania na rdzeniach P w topowych procesorach Intel Core 14. generacji na poziomie aż 6300 MHz.

MSI MEG Z790 ACE MAX, bo o niej właśnie mowa, jest odświeżoną wersją wcześniejszego modelu. Jak donosi jeden z użytkowników X (Twitter), nowa edycja ma posiadać preinstalowane ustawienia do overclockingu "P-Core Beyond 6GHz+", które zostały przeznaczone z dużym prawdopodobieństwem dla topowych procesorów z 14. generacji Intela. Nadchodzące procesory według zapewnień amerykańskiej marki powinny fabrycznie zapewniać taktowanie dochodzące do 6000 MHz dzięki technologii Thermal Velocity Boost przy odpowiednio wydajnym chłodzeniu. Nowa funkcja od MSI ma pozwolić na przebicie tej granicy na rdzeniach Performance. Zatem jeżeli tylko dane sztuki procesorów Core i9-14900K/KF podołają temu zadaniu, to umożliwi to wysokie OC aż do maksymalnego progu 6300 MHz.

MSI MEG Z790 ACE MAX Chipset Intel Z790 Podstawka LGA 1700 Wspierane procesory Intela 12. / 13. / 14. generacja Rodzaj pamięci RAM DDR5 Maksymalne taktowanie pamięci RAM 7800 MHz (dwie kości single rank), 6800 MHz (dwie kości dual rank), 6400 MHz (cztery kości single rank), 6000 MHz (cztery kości dual rank) Złącza M.2 5 (1x PCIe 5.0 i 4x PCIe 4.0) Złącza PCIe x16 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 5.0 x8, 1x PCIe 4.0 x4 Standard WiFi WiFi 7 (IEEE 802.11be) Standard Bluetooth Bluetooth 5.4 Układ audio 7.1 Realtek ALC4082 + ESS ES9280AQ Combo DAC/HPA Porty LAN 2x 2,5 Gb/s

Okno w BIOS-ie odpowiedzialne za "P-Core Beyond 6GHz+" umożliwia wybranie sześciu trybów działania w dwóch grupach. Trzy pierwsze opcje podnoszą skokowo taktowania rdzeni "P" o 100 MHz przy jednoczesnym pozostawieniu zegarów Turbo na poziomie 5700 MHz. Następne trzy opcje podbijają nie tylko wartość "Thermal Velocity Boost", ale również dokonują OC zegarów Turbo do poziomu 5800 MHz. Warto też dodać coś o samej płycie głównej, gdyż jak na razie tylko na niej MSI umożliwiło uruchomienie tej funkcji.

MSI MEG Z790 ACE MAX to topowa płyta główna, która zaoferuje obsługę procesorów Intel Core od 12. do 14. generacji. Producent zaoferował nam obsługę bardzo szybkich kości pamięci single rank do 7800 MHz (dwie kości) i 6400 MHz (cztery kości) oraz dual rank 6800 MHz (dwie kości) i 6000 MHz (cztery kości). Kartę graficzną możemy za to włożyć do pierwszego slotu PCIe 5.0 x16, do drugiego slotu PCIe 5.0 x8 oraz ostatniego PCIe 4.0 x4. Nadto produkt ma 5 złącz M.2, z czego pierwsze złącze PCIe 5.0 i pierwsze PCIe 4.0 są połączone bezpośrednio z CPU, a pozostałe trzy złącza M.2 PCIe 4.0 są połączone z chipsetem Intel Z790. Płyta główna obsłuży również WiFi 7 i Bluetooth 5.4. Na zewnętrznym panelu I/O znajdziemy wyjścia audio, wyjście optyczne S/PDIF-Out, dwa wejścia Mini DisplayPort, siedem złącz USB 3.2 Gen 2 typu A oraz dwa typu C, jedno złącze USB-C Thunderbolt 4 (40Gb/s 4K 60 Hz) oraz dwa porty LAN 2,5 Gb/s. Produkt został wyceniony na 699 dolarów, czyli około 3 tysięcy zł bez podatku VAT.

BIOS screenshot from a friend who just got new Z790 Ace Max mobo. 6.3GHz in the "P-core Beyond 6GHz+" menu.

For 14th Gen? pic.twitter.com/ek7ITqx8VX — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) September 22, 2023

Źródło: MSI, KitGuru, X (@chi11eddog)