MSI wprowadza do płyt głównych AM5 nową funkcję mającą poprawić wydajność RAM. Wystarczy zaktualizować BIOS

Aktualizacje oprogramowania układowego w wielu przypadkach są wręcz koniecznością, ponieważ z reguły dodają one obsługę nowszych podzespołów, a czasem również implementują nowe funkcje. Tym razem swoimi osiągnięciami pochwaliło się MSI, które udostępniło nową aktualizację BIOS dla płyt głównych z gniazdem AM5. Zmiany obejmują lepszą wydajność pamięci RAM oraz nowy tryb MSI High-Efficiency. Co konkretnie udało się osiągnąć?

Najnowsza aktualizacja systemu BIOS od MSI integruje nowy tryb wydajności o nazwie MSI High-Efficiency, dzięki któremu wydajność pamięci RAM zostaje znacząco zwiększona.

Aktualizacja mikrokodu oznaczona jest jako AGESA 1.0.0.7c. Najważniejszą nowością jest możliwość zmiany maksymalnej częstotliwości taktowania pamięci RAM, co oczywiście bezpośrednio przełoży się na niższe opóźnienia, a także wyższą przepustowość. W porównaniu z poprzednią wersją (AGESA 1.0.0.7a), która obsługiwała częstotliwość 6000 MHz, omawiana nowość umożliwia podniesienie tej wartości do 7600 MHz. Co jednak ciekawe, jeśli posiadamy płytę główną z bardziej zaawansowanym kontrolerem pamięci, będziemy w stanie osiągnąć efektywne taktowanie powyżej 8000 MHz. Szczególne znaczenie będzie miało to w przypadku wydajnych układów graficznych, takich jak NVIDIA GeForce RTX 4090, który posłużył jako część zestawu testowego w tym przypadku.

Specyfikacja omawianego przykładu Procesor AMD Ryzen 9 7950X

(16C/32T, 4,5 - 5,7 GHz) Chłodzenie procesora MSI MEG CoreLiquid S360 Pamięć RAM 2 x Kingston Fury Beast DDR5-6000 16 GB

2 x Vcolor DDR5-7600 16 GB Płyta główna MSI MAG B650M Mortar WiFi, BIOS vA6 Karta graficzna MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G Zasilacz MSI MPG A1000G PCIE5 System operacyjny Microsoft Windows 11 22H2

Z kolei wprowadzony tryb High-Efficiency pozwala na ustawienie jednej z czterech dostępnych opcji, które odpowiadają za kwestię timingów pamięci (jest to parametr, który definiuje czas, jaki jest wymagany do wykonania podstawowych operacji): Tightest, Tighter, Balance i Relax. Dzięki nim każdy może przetestować wstępne ustawienia i zobaczyć, które sprawdzają się u niego najlepiej. Warto zaznaczyć, że aktualizacja natywnie zwiększa częstotliwość pamięci w standardzie DDR5 z 6000 MHz do 6400 MHz. Wzrost wydajności ukazany przy pomocy testów z benchmarku AIDA64 pokazuje, że mamy do czynienia z poprawą praktycznie na każdym polu.

Na dostępnych wykresach łatwo można zauważyć, że zwiększenie częstotliwości ze wspomnianych 6000 Mhz, przekłada się na zmniejszenie opóźnienia o 9%, a dodatkowe włączenie trybu High-Efficiency powoduje zwiększenie tej wartości do 18%. Przy okazji możemy liczyć na lepszą przepustowość odczytu o 24%. Tryb ten jest dobrą opcją, nawet jeśli nie mamy zamiaru dokonywać overclockingu pamięci. Dla przykładu sama aktualizacja BIOS-u umożliwiła wzrost liczby FPS w rozdzielczości 1920 x 1080 px o 4%, natomiast tryb High Efficiency wniósł tę wartość do 12%. Analogicznie w przypadku rozdzielczości 2560 x 1440 px było to 4 i 10%. Na koniec można zaznaczyć, że wzrost ogólnej wydajności zauważymy w przypadku topowych układów graficznych, natomiast nie tych pokroju NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

Źródło: MSI