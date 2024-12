NVFlash - oprogramowanie do zmiany BIOS na układach graficznych NVIDII zostało pozbawione ograniczeń

Zapewne spora część użytkowników układów graficznych firmy NVIDIA wie, że zmiana domyślnego BIOS-u na karcie była w ostatnim czasie dość mocno ograniczona. Oficjalnie dostępne oprogramowanie NVFlash akceptowało jedynie sprawdzone pliki, który były sygnowane odpowiednim cyfrowym podpisem. Ograniczenie to w ciągu minionych lat było przez wielu użytkowników "obchodzone", jednak nie w takim stopniu jak obecnie. Otrzymaliśmy możliwość dowolnej zmiany BIOS-u.

Dzięki zdolnym programistom nałożone przez NVIDIĘ ograniczenia programu NVFlash zostały zdjęte. Teraz wszyscy mogą "sflashować" dowolny BIOS, na praktycznie każdym układzie graficznym od Zielonych.

Zapewne część osób pomyśli sobie: w jakim celu zmieniać domyślnie przypisany BIOS do konkretnego układu graficznego? Natomiast bardziej zaawansowani użytkownicy od razu zaczną wykorzystywać dostępne możliwości. Zmodyfikowany plik BIOS, który następnie "instalujemy" na układzie graficznym pozwala na szereg funkcjonalności, takich jak zmiana domyślnych częstotliwości taktowania oraz napięcia (V) czy choćby kontrolowanie pracy wentylatorów. Tak naprawdę opcje, do których mamy obecnie dostęp, są praktycznie nieograniczone. Co więcej, zmodyfikowane oprogramowanie pozwala umieścić każdy rodzaj BIOS-u, na praktycznie wszystkich dostępnych układach od NVIDII. Możemy dla przykładu sflashować BIOS z karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060, na karcie NVIDIA GeForce RTX 4070. Oczywiście takie działania byłyby bardzo nierozsądne i przyniosłyby więcej szkody niż pożytku, jednak są przykładem, który lepiej obrazuje potencjalne zastosowanie.

Wszystko, o czym mówimy, jest możliwe dzięki dwóm użytkownikom forum TechPowerUp o nickach Veii oraz Kefi. Udostępnili oni własne zmodyfikowane wersje programu NVFlash - analogicznie OMGVflash oraz NVflashk. Te zdolne osoby zdołały ominąć sprawdzanie zabezpieczeń przez program, dzięki czemu omawiany proces jest w ogóle osiągalny. Przed przystąpieniem do ewentualnych modyfikacji należy pamiętać, aby zrobić kopię zapasową (backup) naszego BIOS-u. Dzięki temu w przypadku niepowodzenia łatwo będziemy w stanie przywrócić nasz układ graficzny do świata żywych. Oczywiście działania te prowadzą do utraty gwarancji. Natomiast modyfikacja BIOS może mieć bardzo pozytywne skutki. Dobrym przykładem jest przywrócenie napięcia 1,1 V na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090, ponieważ zostało ono zmienione w nowszych wariantach na 1,07 V.

Źródło: TechPowerUp