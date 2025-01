Intel wprowadza do oferty nowe chipsety WiFi 7 jeszcze przed oficjalną certyfikacją standardu

Intel, choć kojarzony przede wszystkim z procesorami x86, to jest również producentem wszelkiej maści układów do obsługi rozwiązań sieciowych. Jak wiemy, WiFi 7 ma zapewnić podwojenie prędkości przesyłu danych względem WiFi 6 przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień o połowę, jednak standard nie doczekał się jeszcze oficjalnej ratyfikacji. Mimo to amerykańskiemu przedsiębiorstwu nie przeszkadzało to dodać dwa nowe chipsety sieciowe do listy ARK.

Intel wypuszcza dwa chipsety do obsługi WiFi 7 jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem nowego standardu. Jeden z nich ma znaleźć się na płycie głównej Gigabyte Aorus Z790 Master X.

Intel dodał dwa nowe chipsety do listy ARK, mowa tutaj o układach sieciowych: Wi-Fi 7 BE200 i Wi-Fi 7 BE202. Chipsety te zgodnie z nowym standardem IEEE 802.11be, mają zapewnić maksymalną prędkości transmisji danych do 40 Gb/s przy wykorzystaniu strumieniowania TX/RX 2x2 w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Spodziewamy się jednak, że rzeczywiste prędkości przesyłu danych w pierwszych produktach wykorzystujący nowy standard, będą w rzeczywistości niższe niż przytoczone powyżej 40 Gb/s, choć z czasem na pewno się to zmieni. Warto dodać w formie ciekawostki, że nadchodząca płyta główna Gigabyte Aorus Z790 Master X ma posiadać na wyposażeniu, któryś z powyższych układów sieciowych WiFi 7.

WiFi 7 oprócz podwojenia prędkości przesyłu danych i zmniejszenia opóźnień transmisji względem starszego standardu, zaoferuje również takie funkcje jak MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) i OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Technologie te zostały wprowadzone, aby zoptymalizować ruch w sieci bezprzewodowej i jej ogólną wydajność. Dzięki czemu nowy standard powinien być odpowiedni do zadań wymagających dużej przepustowości, np. rozwiązania AR i VR. Jak widać, pierwsze układy sieciowe w ramach nowego standardu powoli zaczynają pojawiać się na rynku. Mimo to niestety spodziewamy się, że WiFi 7 nie uzyska wszystkich wymaganych certyfikacji przed 2024 rokiem.

