UGREEN prezentuje NASync AI NAS oraz ładowarkę o mocy 500 W dla laptopów i smartfonów na targach CES 2025

UGREEN, jeden z wiodących producentów elektroniki użytkowej, prezentuje swoje najnowsze innowacje na targach CES 2025 pod hasłem "Activate the Possibility of AI". Przedstawiono nowe serwery plików NASync iDX6011 i NASync iDX6011 Pro z funkcjami opartymi o sztuczną inteligencję oraz mocarną ładowarkę sieciową Nexode o mocy 500 W dla laptopów i smartfonów. Na wystawie pojawiła się też stacja dokująca Revodok Max 2131 obsługująca standard Thunderbolt 5.

Modele z serii NAS AI, NASync iDX6011 oraz NASync iDX6011 Pro oferują obsługę dużych modeli językowych (LLM) do zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego i innych funkcji związanych z AI, których szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Podstawowy projekt obudowy nawiązuje do zeszłorocznych modeli NASync, a urządzenia działają na systemie operacyjnym UGOS Pro. Serwery mogą pomieścić do sześciu dysków HDD 3,5 cala oraz dwa nośniki SSD M.2, które mogą być wykorzystywane jako pamięć masowa lub pamięć podręczna dla dysków mechanicznych. Standardowa konfiguracja obejmuje 32 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 64 GB. Dodatkowo użytkownicy mają do dyspozycji złącze PCIe 4.0 x8, co zwiększa możliwości rozbudowy. Podobnie jak wcześniejsze modele z serii NASync, nowe serwery będą dostarczane z OS na preinstalowanym dysku SSD M.2 o pojemności 128 GB.

Nowe modele z serii NASync iDX6011 oraz NASync iDX6011 Pro oferują m.in. zaawansowane opcje łączności sieciowej. Oba urządzenia wyposażono w dwa porty Ethernet 10 Gb/s, port HDMI obsługujący rozdzielczość 8K, dwa porty USB 3.2 (10 Gb/s), dwa porty USB 2.0 oraz gniazdo kart SD 4.0. Model NASync iDX6011 dodatkowo posiada dwa porty Thunderbolt 4 umieszczone z przodu, co pozwala na szybkie przesyłanie danych. Natomiast NASync iDX6011 Pro oferuje dwa porty USB typu C z przodu oraz jest wyposażony w mały wyświetlacz LCD, który może służyć do wyświetlania podstawowych informacji systemowych. Dodatkowo z tyłu tego modelu znajdziemy port OCuLink, oferujący przepustowość do 64 Gb/s, w porównaniu do 40 Gb/s dostępnych przez Thunderbolt 4. Chociaż dokładne zastosowanie portu OCuLink nie zostało jeszcze sprecyzowane, jest on zewnętrznym wyprowadzeniem interfejsu PCIe. Podczas targów CES 2025 producent nie podał jednak informacji na temat cen ani daty dostępności nowych urządzeń sieciowych.

Oprócz innowacji w segmencie serwerów NAS, UGREEN zaprezentował stację dokującą Revodok Max 2131 obsługującą standard Thunderbolt 5, oferujący dwukierunkową przepustowość 80 Gb/s oraz tryb rozszerzony o przepustowości do 120 Gb/s. Stacja została wyposażona w cztery porty Thunderbolt 5, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K przy odświeżaniu 60 Hz dla jednego wyświetlacza lub 4K przy 144 Hz dla dwóch monitorów jednocześnie. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkową szybkość przesyłania danych oraz szerokie możliwości w zakresie wyjścia wideo, co czyni Revodok Max 2131 wszechstronnym urządzeniem dla wymagających użytkowników. Choć podczas targów CES 2025 nie podano szczegółowych cen ani daty dostępności, oczekuje się, że stacja dokująca pojawi się na rynku jeszcze w tym roku.

Firma UGREEN zaprezentowała także ładowarkę Nexode o mocy 500 W, zdolną do jednoczesnego zasilania nawet sześciu urządzeń, w tym około pięciu przeciętnych laptopów. Ładowarka została wyposażona w pięć złącz USB typu C oraz jedno USB typu A. Najmocniejszy port USB typu C obsługuje standard Power Delivery 3.1 i oferuje aż 240 W mocy wyjściowej. Pozostałe cztery porty USB typu C dostarczają maksymalnie do 100 W, natomiast port USB typu A zapewnia do 20 W. Ładowarka wspiera również standard Qualcomm Quick Charge 3.0, co sprawia, że nadaje się do ładowania szerokiej gamy urządzeń, w tym bardziej wymagających, takich jak rowery elektryczne. Urządzenie wykorzystuje technologię tranzystorów GaN (azotek galu), co pozwala na osiągnięcie wysokiej mocy wyjściowej przy stosunkowo kompaktowych wymiarach, choć ładowarka waży oszałamiające 1,8 Kg. Cena Nexode 500 W nie została jeszcze ujawniona, oczekuje się, że będzie wynosić około 200 dolarów, bazując na cenie poprzedniego modelu Nexode 300 W (170 dolarów). Premiera urządzenia planowana jest na marzec 2025 r.

Źródło: UGREEN, TechPowerUp