Mercusys MA30H, MA20N i MA530 - tanie, dwuzakresowe karty sieciowe plug and play, oferujące m.in. MU-MIMO i łączność BT 5.3

Marka Mercusys została stworzona przez TP-Linka w 2001 roku. Choć pierwotnie była znana głównie na rynku chińskim, obecnie można ją znaleźć w 45 krajach, w tym w Polsce. Marka powstała z myślą o sprzedaży sprzętu o dobrym stosunku ceny do możliwości. Obecnie pod szyldem Mercusys na rynku pojawiły się trzy nowe urządzenia sieciowe USB plug and play, które oferują dwuzakresową łączność bezprzewodową WiFi z technologią MU-MIMO oraz Bluetooth 5.3.

TP-Link przedstawia dwie nowe i tanie karty sieciowe USB marki Mercusys: MA30H, MA20N i nadajnik BT - MA530. Modele zaoferują dwuzakresową łączność bezprzewodową WiFi 5 z technologią MU-MIMO oraz Bluetooth 5.3.

Model Mercusys MA30H to karta sieciowa WiFi 5 i Bluetooth 5.3, wyposażona w zewnętrzną, regulowaną antenę. Produkt oferuje łączną prędkość transmisji do 1300 Mb/s (do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Nowy model wspiera technologię MU-MIMO, która umożliwia jednoczesną komunikację z wieloma urządzeniami sieciowymi, zapewniając lepszą jakość połączenia w zatłoczonych sieciach WiFi. Dodatkowo karta sieciowa MA30H jest zgodna ze standardem zabezpieczeń i szyfrowania WPA3.

Karta sieciowa MA20N również obsługuje dwuzakresowe sieci WiFi, oferując prędkość transmisji do 650 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 200 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Karta posiada wbudowaną antenę i bardzo małe rozmiary. Podobnie jak w wyższym modelu, znajdziemy tutaj obsługę standardu zabezpieczeń WPA3. Model MA530 to nadajnik Bluetooth 5.3, umożliwiający podłączenie do siedmiu urządzeń bezprzewodowych jednocześnie. Wszystkie wymienione urządzenia sieciowe są kompatybilne z systemami Windows 11 i 10 oraz do podłączenia wykorzystują port USB. Nowe modele oferują 3 lata gwarancji i zostały wycenione następująco:

Mercusys MA30H - około 55 zł,

Mercusys MA20N - około 35 zł,

Mercusys MA530 - około 25 zł.

Źródło: TP-Link