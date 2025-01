TP-Link wprowadza do oferty 5 nowych urządzeń sieciowych w standardzie WiFi 7, w tym systemy Mesh Deco B85

Na początku roku 2024, na targach CES w Las Vegas, mogliśmy obejrzeć pierwsze, najwyżej pozycjonowane sprzęty sieciowe TP-Linka, wykorzystujące łączność bezprzewodową WiFi 7. Teraz jednak producent elektroniki telekomunikacyjnej uzupełnia ofertę o nowe urządzenia ze średniej i wysokiej półki, oferując trzy nowe routery oraz dwa nowe systemy Mesh, które wykorzystają m.in. szybkie sieci LAN o przepustowości 10 Gb/s i 2,5 Gb/s.

TP-Link wprowadza do swojej oferty trzy routery oraz dwa systemy Mesh WiFi 7. Urządzenia te wspierają szybkie sieci LAN o przepustowości 10 Gb/s i 2,5 Gb/s. Jednakże sprzęt ten nie należy do najtańszych rozwiązań.

TP-Link Archer BE800 oferuje trzypasmowe WiFi 7 z 12 strumieniami danych, osiągając prędkości do 11 520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 1376 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Za zasięg sieci bezprzewodowej odpowiada osiem anten wspierających technologię Beamforming, optymalnie rozmieszczonych wewnątrz obudowy routera. Urządzenie umożliwia połączenia kablowe LAN za pomocą dwóch portów 10 Gb/s, które mogą pracować wymiennie jako WAN/LAN, czterech portów LAN 2,5 Gb/s oraz jednego portu USB 3.0. Dodatkowo, na tylnym panelu znajduje się możliwość podpięcia wkładki SFP+ dla połączeń światłowodowych. Co ciekawe, Archer BE800 posiada wbudowany ekran LED, który może wyświetlać informacje pogodowe, godzinę, teksty lub emotikony z ponad 3000 różnych grafik.

Router B550 to mniej zaawansowany sprzęt, w którym zabraknie portu na wkładkę SFP+. Oferuje jednak trzypasmowe WiFi 7 z sześcioma strumieniami danych o prędkości do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Za jego zasięg odpowiada sześć wbudowanych anten oraz technologia Beamforming. Router wyposażono w pięć gniazd Ethernet 2,5 Gb/s, w tym jeden port WAN i cztery porty LAN, oraz port USB 3.0. Podobnie jak w wyższym modelu, porty LAN mają możliwość agregacji połączeń. Archer BE230 to najtańszy model, oferujący użytkownikom prędkości do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Router posiada jeden port 2,5 Gb/s WAN, jeden port 2,5 Gb/s LAN, trzy porty 1 Gb/s LAN oraz gniazdo USB 3.0. Wszystkie wymienione modele są zgodne z technologiami TP-Link EasyMesh oraz szyfrowaniem WPA3.

System Mesh Deco BE85, oferuje prędkości do 11 520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 G Hz i do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Nadto istnieje możliwość agregacji trzech pasm, uzyskując transfer aż do 19 Gb/s. Każda jednostka wyposażona jest w dwa porty WAN/LAN 10 Gb/s, w tym jeden port działający ze wtykiem RJ45 albo SFP+. Nadto na wyposażeniu znalazły się dwa porty 2,5 Gb/s i port USB 3.0. Za zasięg urządzenia odpowiada 8 wewnętrznych anten o wysokim zysku. Model Deco BE65 to trzypasmowe sprzęt sieciowy o prędkosci do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Do każdej jednostki podłączymy 4 wtyki WAN/LAN 2,5 Gb/s oraz możemy wykorzystać jeden port USB 3.0. Pełne specyfikacje urządzeń znajdziecie pod czerwonymi linkami. Sprzęt jest już dostępny na polskim rynku w następujących cenach:

TP-Link Archer BE230 – 400 zł

TP-Link Archer BE550 – 1500 zł

TP-Link Archer BE800 – 2500 zł

TP-Link Deco BE65 - 2000 zł

TP-Link Deco BE65 2-pak - 3400 zł

TP-Link Deco BE65 3-pak - 4800 zł

TP-Link Deco BE85 2-pak - 6300 zł

