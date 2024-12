Synology BeeStation - przechowuj swoje pliki w domowej chmurze. Nowy serwer NAS z 4 TB dyskiem twardym i funkcjami AI

Aktualnie dość często możemy spotkać się z sytuacją, kiedy w naszym smartfonie zaczyna brakować miejsca lub też potrzebujemy dostępu do określonych plików z wielu urządzeń. W takim wypadku możemy zdecydować się na dodatkową przestrzeń w chmurze, którą oferuje np. Dysk Google. Takie usługi nie chronią nas przed "wyciekiem danych", a przy tym często są płatne. Dużo lepszym rozwiązaniem może się okazać domowy serwer NAS, taki jak nowość od Synology - BeeStation.

Synology BeeStation to najnowszy produkt tajwańskiego producenta, który pozwoli nam przechowywać pliki w prywatnej chmurze. Urządzenie oferuje naprawdę sporo miejsca na dane, a przy tym zapewnia łatwą konfigurację.

Zalet domowej chmury, czyli tzw. serwera NAS (Network Attached Storage), z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. W tym wypadku mamy do czynienia z małym komputerem, którego głównym zadaniem jest obsługa funkcji sieciowych związanych z zamontowanym nośnikiem danych. Synology BeeStation oferuje nam 4 TB dysk twardy, do którego uzyskamy dostęp po podłączeniu urządzenia do routera poprzez port LAN. Sama konfiguracja ma być bardzo łatwa, a dodatkowo możemy skorzystać z wielu funkcji. Oczywiście jesteśmy w stanie tworzyć kopie zapasowe zdjęć z naszego smartfona, czy też zapisywać pliki z wielu programów, dzięki czemu będziemy mogli rozpoczynać pracę od tego samego momentu.

Synology BeeStation BST150-4T Pojemność nośnika danych 4 TB (rzeczywista pojemność - 3,45 TB) Procesor Realtek RTD1619B Pamięć RAM 1 GB DDR4 Port LAN 1 x RJ-45 (1 Gb/s) Porty zewnętrzne 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Zużycie energii 7,85 W (dostęp)

1,65 W (hibernacja HDD) Obsługiwane przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 14 i nowsze Wymiary i waga 148 x 62,6 x 196,3 mm / 820 g Dodatkowe informacje Funkcja przywracania zasilania Dodatkowe aplikacje BeeStation, BeePhotos, BeeFiles Gwarancja 3 lata Cena 245,94 euro

BeeStation ma również dostęp do jednostki przetwarzania neuronowego (NPU), dzięki czemu możemy liczyć na bardziej inteligentne wyszukiwanie i sortowanie przesłanych zdjęć oraz innych plików. Bez problemu będziemy w stanie także udostępnić innej osobie konkretny plik. Możemy także przyznać przestrzeń dyskową maksymalnie 8 osobom. Jeśli nie mamy dostępu do komputera, to możemy dokonać konfiguracji poprzez przeglądarkę internetową na smartfonie. Podłączając zewnętrzny nośnik danych, możemy liczyć na dwie opcje: stworzenie jego kopii zapasowej lub udostępnienie jego zawartości. Istnieje także możliwość dostępu do naszych danych bez połączenia z internetem (poprzez przeglądarkę internetową lub protokół SMB). Aktualna cena to 245,94 euro, a zakupu możemy dokonać na stronie producenta.

