TP-Link Archer NX200 - nowy router 5G z wyższej półki, który zaoferuje sieć w standardzie Wi-Fi 6 i szybkie porty LAN

Na rynku urządzeń sieciowych znajdziemy całkiem sporo dobrych propozycji routerów stacjonarnych, ale zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku routerów mobilnych, nie wspominając już o propozycjach uniwersalnych, które łączą obie technologie. Choć w dobie sieci światłowodowych rozwiązania takie jak nowy router 5G Archer NX200 nie są już tak popularne, to jednak istnieje nisza, dla której takie rozwiązania są koniecznością.

TP-Link zaprezentował nowy router z obsługą kart Nano SIM dla łączności 5G i LTE. Model Archer NX200 to propozycja z wyższej półki, która obsłuży sieć bezprzewodową Wi-Fi 6 i posiada szybkie porty LAN 1000 Mb/s.

TP-Link zaprezentował nowy uniwersalny router z wyższej półki z obsługą sieci 5G i LTE. Model Archer NX200 oferuje dwa szybkie porty LAN i jeden port WAN/LAN o prędkości 1000 MB/s. Router obsługuje sieć bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 6 AX1800 z obsługą funkcji EasyMesh. Umożliwia to transfer danych do 1800 Mb/s, wykorzystując oba pasma: do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie jest wyposażone w dwie zewnętrzne anteny odbiorcze, dzięki czemu może zapewniać teoretyczną prędkość pobierania danych z sieci 5G dochodzącą do 4,67 Gb/s, choć rzeczywista prędkość będzie zależeć od wielu czynników, a podana wartość odnosi się do idealnych warunków.

Archer NX200 wspiera również takie rozwiązania jak MU-MIMO oraz szyfrowanie WPA3. Do zarządzania routerem można wykorzystać tradycyjne IP lub aplikację TP-Link Tether, która jest dostępna na systemach Android i Apple iOS. Urządzenie umożliwia także stworzenie sieci Mesh za pomocą funkcji EasyMesh, współpracując z innymi produktami TP-Link, np. Deco X20 czy bardziej przyszłościowym Deco BE65 (Wi-Fi 7). Produkt jest objęty trzyletnią gwarancją producenta i jest już dostępny w sprzedaży na polskim rynku w cenie około 1300 zł.

Źródło: TP-Link