Test routera TP-Link Archer AX80 - wydajny kandydat do roli centrum domowej sieci komputerowej z obsługą 802.11ax

Routery Wi-Fi obsługujące standard 802.11ax już na dobre rozgościły się na sklepowych półkach, „płynnie” zastępując te zgodne z 802.11ac. Dotyczy to praktycznie każdego segmentu – od urządzeń niedrogich, adresowanych do niewymagających wiele klientów, poprzez półkę średnią, skończywszy oczywiście na tych najbardziej rozbudowanych funkcjonalnie, a przez to najwyżej wycenionych kombajnów. Nie inaczej jest w przypadku TP-Linka – w zadanym budżecie generalnie każdy powinien znaleźć router dla siebie. Bohater dzisiejszego testu jest przedstawicielem tego środkowego pułapu. TP-Link Archer AX80, bo o nim mowa, to router, który przynajmniej pod względem specyfikacji prezentuje się dość atrakcyjnie. Szczególnie na tle rywali, których w jego przedziale cenowym zbyt wielu nie ma. Z tego też powodu jestem bardzo ciekaw, jak poradzi sobie w testach, co daje też dobrą okazję na wprowadzenie odświeżonej procedury testowej routerów.

Autor: Kamil Śmieszek

Firma TP-Link dość często gości ze swoimi produktami na łamach naszego portalu. Nie bez powodu, bowiem jej dosyć bogaty asortyment urządzeń sieciowych stanowi bardzo poważną konkurencję dla innych graczy segmentu SOHO. Mimo takiego stanu rzeczy, z pewnością znajdą się użytkownicy, którzy nie mieli ze sprzętem tego producenta żadnej styczności. Dlatego też przybliżymy nieco jego ofertę. TP-Link to chiński producent sprzętu sieciowego, który na naszym rynku jest obecny od niedawna, bo dopiero od 2005 roku. Firma ta została jednak założona w 1996 roku i przez dwadzieścia lat stała się wiodącym dostawcą sprzętu sieciowego dla chińskiego segmentu SOHO (Small Office/Home Office). Na polskim rynku TP-Link zyskał dużą popularność, głównie za sprawą korzystnej polityki cenowej i jakości produkowanego sprzętu sieciowego, porównywalnej z wieloma droższymi konkurentami.

TP-Link Archer AX80 to taka klasa „wyższa-średnia”, czyli sprzęt za około osiem stówek. Pozwala to oczekiwać od niego rzecz jasna więcej pod względem wydajności i funkcjonalności w porównaniu do tych wycenionych niżej. Jak sie sprawdza taki sprzęt i czy warto?

Na stronie głównej TP-Linka model Archer AX80 pozycjonowany jest bardzo wysoko, tuż po flagowcach w postaci Archerów AX11000, GX90, AX95 i AX90. Trzeba jednak przyznać, że już na pierwszy rzut oka urządzenie to się od nich zdecydowanie różni, jeśli chodzi o samą konstrukcję, o czym więcej wspomnę na następnej stronie. Różnice da się zauważyć także pod względem specyfikacji – jego najbliższym kuzynem, jeśli chodzi o to kryterium, jest Archer AX6000. Wnętrzności całej reszty portfolio ustawionych niżej na liście prezentują się coraz słabiej, za czym oczywiście idzie coraz niższa cena. Jest to doskonały dowód na to, że TP-Link bardzo szczelnie wypełnił rynek swoimi produktami zgodnymi z Wi-Fi 6. Jak już wcześniej wspomniałem, model Archer AX80 to taka klasa „wyższa-średnia”, czyli sprzęt za około osiem stówek. Pozwala to oczekiwać od niego rzecz jasna więcej pod względem wydajności i funkcjonalności w porównaniu do tych wycenionych niżej. Rzućmy wobec tego pierw okiem na rzeczoną specyfikację techniczną.

Specyfikacja techniczna TP-Link Archer AX80

Procesor: ARM Cortex A53, MediaTek MT7986A (1.6 GHz, 4 rdzenie)

Pamięć RAM: 512 MB

Anteny: 4x wewnętrzne

Obsługiwane tryby pracy: router Wi-Fi, AP, repeater, WISP, switch ethernetowy, klirny/router mesh

Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Wave2, 802.11ax

Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2.4 (MediaTek MT7976G), 5 (MediaTek MT7976A) GHz

Maksymalna przepustowość dla Wi-Fi: 6000 Mb/s

Obsługa MU-MIMO 4x4

Interfejsy sieciowe: 1x RJ-45 NBASE-T 2.5 Gbps, 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet (3x LAN, 1x WAN)

Wejścia/wyjścia: 1x USB 3.0

Możliwości rozszerzenia: pamięć przenośna

Bezpieczeństwo WLAN: WEP (64/128 bit), WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise (Radius), WPS, filtrowanie MAC

DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Kontrola dostępu: QoS - priorytety ruchu, limitowanie przepustowości, kontrola rodzicielska

Zapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALG

Silnik zabezpieczeń HomeShield na bazie oprogramowania Trend Micro

Możliwość agregacji maksymalnie dwóch interfejsów LAN

Obsługa IPv6 (WAN i LAN)

Sieć gościnna x2

Wymiary: 21.0 x 18.9 x 5.9 cm (szer. x gł. x wys.) – z podstawą w pozycji pionowej

Gwarancja: 36 miesięcy

Już pierwszy rzut oka na powyższą specyfikację pozwala nam stwierdzić, że TP-Link Archer AX80 pod względem głównej platformy sprzętowej prezentuje się dość podobnie do Acera Predatora Connect W6 – przynajmniej jeśli chodzi o zastosowany procesor. W obydwu przypadkach projektanci wykorzystali czterordzeniowy układ MediaTek MT7986A, przy czym ten w Archerze AX80 został nieco spowolniony (pełną szybkość osiąga w modelu AX6000). Mamy też mniej pamięci RAM oraz nieco inne układy radiowe, z których – co ciekawe – MediaTek MT7976A odpowiedzialny za pasmo 5 GHz jest w stanie obsłużyć także pasmo 6 GHz, a więc zgodność z Wi-Fi 6E. W AX80 funkcja ta nie jest dostępna. Cała reszta specyfikacji wygląda bardzo podobnie, przy czym na uwagę zasługuje na pewno możliwość agregacji maksymalnie dwóch interfejsów sieciowych 1 Gb/s oraz – dla niektórych – obsługa IPv6 także w sieciach LAN.