ASUS ROG Rapture GT-BE19000 i ASUS RT-BE86U - zaprezentowano nowe routery z obsługą standardu WiFi 7

Inwestycja w router z wyższej półki może się opłacić, zwłaszcza jeśli planowane jest podłączenie do niego wielu różnych urządzeń. Taki sprzęt zapewnia bowiem zwykle lepszą stabilność pracy i wyższy poziom bezpieczeństwa. ASUS już wkrótce wprowadzi na rynek dwa nowe routery WiFi 7 o wysokiej wydajności: ROG Rapture GT-BE19000 oraz RT-BE86U. Pierwszy z nich jest propozycją skierowaną przede wszystkim do graczy. Drugi ma bardziej ogólne zastosowania.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 i ASUS RT-BE86U to dwa nowe routery z obsługą standardu WiFi 7 i bardzo dobrą specyfikacją. Grupą docelową pierwszego urządzenia są gracze. Drugie skierowane jest do bardziej ogólnych odbiorców, którym zależy na większej uniwersalności.

System operacyjny Windows 11 nie posiada jeszcze wsparcia dla standardu WiFi 7. Takowy zostanie wprowadzony dopiero pod koniec roku. To nie przeszkadza jednak producentom sprzętu sieciowego we wprowadzaniu do oferty urządzeń, które już go obsługują. Takim sprzętem jest router ASUS ROG Rapture GT-BE19000. Jest to propozycja z wyższej półki, która w sposób szczególny powinna spodobać się graczom. Projekt urządzenia jest interesujący, ponieważ obok czerwonego loga ROG możemy znaleźć przezroczysty fragment obudowy, który odsłania część wnętrza routera. Nie zabrakło także podświetlenia RGB. Od strony technicznej mamy do czynienia z urządzeniem trójpasmowym. Obsługuje ono częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Maksymalna szybkość transferu danych przez WiFi wynosi odpowiednio 1376 Mb/s, 5764 Mb/s i 11529 Mb/s. Jest też obsługa modulacji 4096-QAM, co powinno pozytywnie wpłynąć na wydajność routera. Dobrą jakość i zasięg sygnału ma zapewnić osiem anten. Urządzenie zostało wyposażone w czterordzeniowy procesor z taktowaniem 2,6 GHz, 2 GB RAM i 256 MB pamięci flash. Użytkownicy mogą skorzystać z licznych portów WAN oraz LAN, przy czym maksymalna obsługiwana szybkość połączeń za pośrednictwem pojedynczego złącza wynosi 10 Gb/s. Router posiada też wsparcie dla mobilnych standardów przesyłania danych 3G, 4G oraz 5G za pośrednictwem modułu USB. Obok standardu WiFi 7 (802.11be), obsługuje też WiFi 6 (802.11ax).

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 ASUS RT-BE86U Standard sieciowy WiFi 6 (802.11ax)

WiFi 7 (802.11be) WiFi 4 (802.11a)

WiFi 5 (802.11n)

WiFi 6 (802.11ax)

WiFi 6E (802.11ax)

WiFi 7 (802.11be) Częstotliwość pracy 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

2,4 GHz

5 GHz

6 GHz 2,4 GHz / 5 GHz Szybkość transferu danych WiFi 2,4 GHz - do 1376 Mb/s

5 GHz - do 5764 Mb/s

6 GHz - do 11529 Mb/s 2,4 GHz - do 1032 Mb/s

5 GHz - do 5764 Mb/s Szyfrowanie WiFi WPA / WPA2 / WPA 3 Personal

WPA / WPA2 / WPA 3 Enterprise

Open System, OWE WPA / WPA2/ WPA3 Personal

WPA / WPA2 / WPA3 Enterprise

Open System, OWE Typ anten Zewnętrzne x8 Zewnętrzne x3

Wewnętrzna x1 Procesor 2,6 GHz, czterordzeniowy 2,6 GHz, czterordzeniowy Pamięć operacyjna 2 GB RAM 1 GB RAM Pamięć flash 256 MB 256 MB Porty wejścia / wyjścia 1 x 10 Gb/s WAN / LAN

1 x 2,5 Gb/s WAN / LAN

1 x 10 Gb/s LAN

3 x 2,5 Gb/s LAN

1 x USB-A 3.2 Gen1

1 x USB-A 2.0 1 x 10 Gb/s WAN / LAN

1 x 2,5 Gb/s WAN / LAN

3 x 2,5 Gb/s WAN / LAN

1 x USB-A 3.2 Gen1

1 x USB-A 2.0 Gen1 Bezprzewodowy przesył danych 3G, 4G LTE, 5G (moduł USB) 3G, 4G LTE (moduł USB) Wymiary 350,4 x 350,4 x 220,6 mm 235 x 90 x 316 mm Waga 2000 g 854 g

Drugim zaprezentowanym routerem jest ASUS RT-BE86U. Jest to urządzenie dwupasmowe skierowane do szerszego grona odbiorców. Także odznacza się ono jednak bardzo ładnym projektem wizualnym. Warto odnotować, że sprzęt należy użytkować w orientacji pionowej. Wynika to z konstrukcji jego obudowy oraz umiejscowienia poszczególnych gniazd. Router jest bardziej uniwersalny niż gamingowy sprzęt z rodziny ROG. Posiada bowiem wsparcie dla standardów WiFi 7 (802.11be), WiFi 6E (802.11ax), WiFi 6 (802.11ax), WiFi 5 (802.11ac) oraz WiFi 4 (802.11n). Szybkość przesyłu danych wynosi do 1032 Mb/s dla pasma 2,4 GHz i do 5764 Mb/s dla pasma 5 GHz. Sprzęt wyposażono w łącznie cztery anteny, z czego trzy znajdują się na zewnątrz, a jedna wewnątrz routera. Wydajną pracę ma zapewniać czterordzeniowy procesor o taktowaniu 2,6 GHz, 1 GB pamięci RAM i 256 MB pamięci flash. Maksymalna obsługiwana szybkość transferu danych za pomocą pojedynczego portu WAN/LAN wynosi, tak jak w poprzednim przypadku, 10 Gb/s. Połączenia mobilne w standardach 3G i 4G są obsługiwane za pośrednictwem modułu podłączanego do portu USB. Nie jest znana jeszcze cena obu urządzeń, ale w przypadku routera ROG nie będzie ona z pewnością należała do niskich. Za nieco inny model z tej serii trzeba zapłacić w Polsce około 3 tys. zł. ASUS RT-BE86U powinien być sporo tańszy.

Źródło: ASUS, WCCFTech