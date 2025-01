QNAP QSW-M3224-24T - pierwszy w historii marki w pełni zarządzalny 24-portowy switch 10 Gb/s dla przedsiębiorstw

Choć w domach prywatnych, wraz z rozwojem sieci światłowodowych, standardem staje się sieć LAN o prędkości 1 Gb/s, a entuzjaści często korzystają już z sieci LAN 2,5 Gb/s, to w firmach i przedsiębiorstwach coraz więcej inwestorów rozgląda się za szybkimi sieciami 10 Gb/s. Dla takich właśnie odbiorców powstał pierwszy w historii marki QNAP w pełni zarządzalny switch 10 Gb/s. Zerknijmy zatem, co może zaoferować nam nowy model QSW-M3224-24T.

QNAP QSW-M3224-24T to pierwszy w historii marki w pełni zarządzalny switch LAN 10 Gb/s. Nowy model oferuje aż 24 porty o prędkości 10 Gb/s, wsparcie dla technologii MC-LAG oraz oprogramowanie QNAP Switch System (QSS) do zarządzania routingiem IP i segmentacją sieci.

Wraz z pojawieniem się na rynku routerów WiFi 7, coraz częściej otrzymujemy do dyspozycji routery z portami 10 Gb/s. Wiele przedsiębiorstw, przy modyfikacji sieci, przechodzi właśnie na szybszy standard łączności LAN. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie QNAP stworzył pierwszy w historii marki w pełni zarządzalny switch QSW-M3224-24T. Nowy model oferuje 24 porty LAN, z których każdy może osiągnąć prędkości od 100 Mb/s do 10 Gb/s. Natomiast cały switch może osiągnąć maksymalną przepustowość do 480 Gb/s.

QNAP QSW-M3224-24T jest zarządzany poprzez osobny port LAN 1 Gb/s oraz oprogramowanie QNAP Switch System (QSS). Oprogramowanie to umożliwia zarządzanie routingiem i ustawieniami takimi jak IP, DHCP, SNTP, a także zaawansowanymi funkcjami VLAN oraz segmentacją sieci. Switch oferuje również wsparcie dla technologii Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG), funkcji AV-over-IP, IGMP Snooping oraz zarządzania SNMP. Funkcje te mają zapewniać nieprzerwaną pracę przełącznika, wysoką dostępność, niskie opóźnienia i odporność na ewentualne awarie. Nowy model jest już dostępny w sprzedaży w oficjalnym sklepie producenta i został wyceniony na 7118,93 zł z VAT.

