Test routera TP-Link Archer AX73 - dobrze wyceniony router Wi-Fi 802.11ax mający porządną specyfikację techniczną

Trzeba przyznać, że firma TP-Link zaatakowała rynek routerów Wi-Fi 6 z naprawdę dużym rozmachem. Praktycznie każdy segment cenowy, każda półka wydajnościowa jest szczelnie wypełniona konkretnymi modelami oferującymi adekwatne do tej pozycji funkcje i wydajność. Praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Zadowoleni powinni być zarówno ci, którzy liczą każdy grosz szukając optymalnego produktu za jak najniższą cenę, jak i entuzjaści, dla których istotne są wyłącznie osiągi. Dobrze wiemy, że dogodzenie wszystkim jest zadaniem trudnym, choć producenci – także sprzętu sieciowego - dwoją się i troją, by to właśnie do ich produktów przekonać użytkowników. Jak to wygląda w przypadku bohatera dzisiejszego testu? Otóż będzie nim router TP-Link Archer AX73, czyli przedstawiciel tego średniego-niższego segmentu. Jestem niesamowicie ciekaw, jak wypadnie on w testach. O ile o funkcjonalność jestem raczej spokojny, tak pod kątem wydajności specyfikacja obiecuje całkiem sporo.

Autor: Kamil Śmieszek

Firma TP-Link dość często gości ze swoimi produktami na łamach naszego portalu. Nie bez powodu, bowiem jej dosyć bogaty asortyment urządzeń sieciowych stanowi bardzo poważną konkurencję dla innych graczy segmentu SOHO. Mimo takiego stanu rzeczy, z pewnością znajdą się użytkownicy, którzy nie mieli ze sprzętem tego producenta żadnej styczności. Dlatego też przybliżymy nieco jego ofertę. TP-Link to chiński producent sprzętu sieciowego, który na naszym rynku jest obecny od niedawna, bo dopiero od 2005 roku. Firma ta została jednak założona w 1996 roku i przez dwadzieścia lat stała się wiodącym dostawcą sprzętu sieciowego dla chińskiego segmentu SOHO (Small Office/Home Office). Na polskim rynku TP-Link zyskał dużą popularność, głównie za sprawą korzystnej polityki cenowej i jakości produkowanego sprzętu sieciowego, porównywalnej z wieloma droższymi konkurentami.

Na pierwszy rzut oka router TP-Link Archer AX73 wydaje się dość dobrze prezentować w tych wszystkich kategoriach, co do których werdykt mógłby brzmieć "przyzwoity". Dotyczy to zarówno specyfikacji technicznej, jak i oferowanych funkcji oraz ceny.

Okolice 500 zł, bo tyle trzeba zapłacić za TP-Linka Archera AX73, to taka, wydaje się, cena ani specjalnie wysoka, ani szczególnie niska. Takie pieniądze wydane na router rzecz jasna raczej nie pozwolą na wygórowane oczekiwania od sprzętu. Z drugiej strony, nie jest to mało i te oczekiwania już można mieć „jakieś”. Myślę, że świetnym słowem opisującym ten poziom wymagań może być „przyzwoite”. Wydajność? Przyzwoita. Funkcje wbudowanego oprogramowania? Również. Wykroczenie ponad standard w zakresie oferowanych interfejsów sieciowych? A jakże. TP-Link Archer AX73 wydaje się dość dobrze (choć nie idealnie) wpisywać w te aspekty. Z całej rodziny modeli Archer AX7 to właśnie model AX73 uchodzi za tego najbardziej wydajnego, choć kosztem braku interfejsu LAN 2.5 Gb/s, jaki jest obecny w AX72 Pro. Wybór modelu z szybszym SoC zdaje się być bardziej uzasadniony, gdyż nawet pomimo szybszego portu dwurdzeniowiec z AX72 Pro mógłby łapać zadyszkę przy próbie wysycenia jego możliwości. A w AX73 i tak mamy agregację portów. Skoro już przy specyfikacji technicznej jesteśmy, to może warto spojrzeć na nią nieco szerzej.

TP-Link Archer AX73 ASUS RT-AX82U Procesor Broadcom BCM6750 Broadcom BCM6750 Pamięć RAM 512 MB 512 MB Anteny 6x Zewnętrze 4x Zewnętrze Tryby pracy WiFi / AP / WISP / Repeater WiFi / AP / WISP / Repeater Standardy Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Częstotliwość Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 2.4 GHz / 5 GHz Przepustowość Wi-Fi (2.4 / 5 GHz) 574 / 4804 Mb/s 574 / 4804 Mb/s Radio 2.4 GHz Broadcom BCM6750 Broadcom BCM6750 Radio 5 GHz Broadcom BCM63178/BCM6715 Broadcom BCM43684 Obsługa sieci mesh Tak Tak Obsługa MU-MIMO 4x4:4 4x4:4 Interfejsy sieciowe 5x RJ45 10/100/1000 Mbps 5x RJ45 10/100/1000 Mbps Dodatkowe złącza 1x USB 3.0 1x USB 3.2 Gen 1 Możliwości rozszerzenia Tak (pamięć USB) Tak (pamięć USB, drukarka,

modem LTE) Zabezpieczenia Wi-Fi WEP 64/128-bit,

WPA/WPA2/WPA3-PSK & Enterprise WEP 64/128-bit,

WPA/WPA2/WPA3-PSK & Enterprise Zabezpieczenia sieciowe Firewall / HomeShield (Avira) Firewall / ASUS AiProtection Pro (Trend Micro) Obsługa WPS Tak Tak Kontrola dostępu Priorytetowy QoS /

kontrola rodzicielska Priorytetowy QoS /

kontrola rodzicielska Obsługa IPv6 WAN / LAN WAN Port Forwarding Virtual Servers / Port Triggering / UPnP / DMZ Virtual Servers / Port Triggering / UPnP / DMZ Serwer VPN PPTP / L2TP / OpenVPN PPTP / IPsec / OpenVPN Sieci gościnne Max 2 Max 6 Agregacja LAN Tak (max 2 porty, statycznie + LACP) Nie (tylko WAN + LAN) Wymiary 279 x 159 x 50 mm 276 x 148 x 165 mm Gwarancja 36 miesięcy 36 miesięcy

Powyższa specyfikacja techniczną bardzo dobrze pokazuje, że TP-Link z modelem routera Archer AX73 postawił na sprawdzony ekosystem Broadcoma (testowana rewizja V2 niczym się nie różni pod tym względem od poprzedniej, V1). Scalaki – SoC czy dedykowane układy radiowe – tego producenta obecne są na pokładzie wielu współczesnych konstrukcji obsługujących Wi-Fi 6. Nie bez powodu, gdyż sprawdzają się one generalnie całkiem nieźle. Duet trzyrdzeniowego SoC oraz 512 MB pamięci RAM stanowi tu dobry prognostyk co do przynajmniej sprawnej obsługi wzmożonego ruchu sieciowego. Ciekaw jestem, jak wypadnie porównanie z droższym, aczkolwiek praktycznie niedostępnym w sklepach (a szkoda), modelem Archer AX80, którego niedawno testowaliśmy. W środku siedział bowiem 64-bitowy MediaTek oparty o rdzenie Cortex-A53, podczas gdy BCM6750 „stary” już 32-bitowy Cortex-A7. Z układami Broadcoma związana jest jeszcze jedna kwestia – z ich obecności nie będą zadowoleni zwolennicy instalowania w routerze oprogramowania OpenWRT, gdyż w tym przypadku problem z brakiem kompatybilności pozostaje nierozwiązany od lat.