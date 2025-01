Ugreen Nexode 300 W - stacja ładująca, która zasili jednocześnie MacBooka, iPada i trzy inne urządzenia

Przez wiele lat w powszechnym użyciu stosowano ładowarki, które zbudowane były w oparciu o krzem. Użycie tego pierwiastka miało jednak swoje wady, do których można zaliczyć konieczność stosowania coraz większych konstrukcji wraz ze wzrostem mocy oraz nie najlepszą wydajność energetyczną. Rozwiązaniem tych problemów stał się azotek galu (GaN), który wyeliminował te wady. Dzisiejsze ładowarki stworzone z jego wykorzystaniem mają więc sporą moc i nie są zbyt duże. Kolejna z nich właśnie trafiła na rynek.

Chińska marka Ugreen wprowadziła do sprzedaży stację ładującą Nexode 300 W, która dzięki swojej mocy bez problemu dostarczy energię do nawet pięciu urządzeń jednocześnie.

Tym razem mamy do czynienia ze stacją ładującą o dość stonowanym wyglądzie (porównując do REDMAGIC 150 W GaN Charger), jednak nie najgorszej funkcjonalności. Jej całkowita moc ładowania innych urządzeń wynosi 300 W i jest podzielona na 5 portów, z których cztery to USB typu C, a jeden USB typu A. Podane w tabeli wartości odnoszą się do maksymalnej mocy, jaką może dostarczyć dany port. Natomiast wartości te ulegną zmianie, w zależności od konfiguracji jednocześnie podłączonych urządzeń. Jednak bez problemu będziemy w stanie zasilić w jednym momencie np. MacBooka Pro 16", Steam Decka, naszego smartfona oraz smartwatcha. Trzeba mieć na uwadze, że stacja ładująca wykorzystuje jedynie standard Power Delivery 3.1, więc jeśli nasz sprzęt go nie obsługuje, to ładowanie będzie się odbywać z dużo niższą mocą.

Ugreen Nexode 300 W Porty ładujące 1 x USB typu C (140 W)

1 x USB typu C (100 W)

1 x USB typu C (100 W)

1 x USB typu C (45 W)

1 x USB typu A (22,5 W) Obsługiwane protokoły (USB typu A) Power Delivery 3.1 Wymiary i waga 109 x 51 x 94 mm / 845 g GaN GaNFast III Chip Cena Normalna - 269,99 euro

Z wykorzystaniem kuponu - 199,99 euro

Sama konstrukcja została wykonana z tworzywa, które ma nam zapewnić brak widocznych odcisków palców, więc kwestią czystości nie trzeba się przejmować. Oczywiście na pokładzie znalazły się technologie, które będą chronić nasze sprzęty przed potencjalnym uszkodzeniem. Mimo swoich relatywnie niewielkich wymiarów urządzenie waży dość sporo, gdyż aż 845 g, aczkolwiek jego przeznaczeniem jest stała praca w jednym miejscu, więc waga nie powinna być wielkim problemem. Europejska cena została ustalona na 269,99 euro, jednak na stronie producenta od razu znajdziemy kod, który pozwoli ją obniżyć do 199,99 euro. Wysyłka do Polski jest darmowa, więc ten koszt jest ostateczny. Zakupu dokonamy pod tym linkiem.

Źródło: Ugreen