REDMAGIC 150W GaN Charger - bardzo stylowa stacja ładująca, która naładuje cztery urządzenia jednocześnie

Z serwisu crowdfundingowego, jakim jest Kickstarter, często korzystają także bardziej znane firmy, które nierzadko przedstawiają całkiem ciekawe projekty. Tym razem mowa o marce REDMAGIC należącej do firmy Nubia Technology. Na wspomnianym portalu gamingowa marka wystąpiła z propozycją stacji ładującej, która będzie w stanie zasilać jednocześnie cztery urządzenia. Jak na REDMAGIC przystało, mamy do czynienia z przezroczystą konstrukcją oraz podświetleniem RGB.

REDMAGIC 150W GaN Charger to nowa propozycja stacji ładującej od coraz bardziej znanej marki. W serwisie Kickstarter projektowi udało się zebrać już ponad 218 tys. z niecałych 20 tys. zł, które były wymagane.

Urządzenie od razu przykuwa uwagę swoim wyglądem. Konstrukcja mocno nawiązuje do niemal wszystkich urządzeń REDMAGIC (choćby do smartfona REDMAGIC 8S Pro). Przezroczysty panel dopełniają metalowe elementy oraz podświetlenie RGB. Na pokładzie znajdziemy cztery porty, którymi możemy jednocześnie ładować inne sprzęty, takie jak smartfony, tablety czy też laptopy. Dodatkowo 1,47-calowy wyświetlacz TFT pokaże nam konkretne parametry każdego złącza. Oprócz dwóch portów USB typu C oraz jednego USB typu A znajdziemy także port DC, który posłuży do udostępnienia prądu stałego. W zależności od liczby podłączony urządzeń możemy liczyć na inną moc wychodzącą z konkretnego portu. Złącze USB typu C jest w stanie umożliwić przepływ prądu z mocą do 140 W, z kolei w przypadku USB typu A będzie to 30 W.

REDMAGIC 150W GaN Charger Porty ładujące 1 x DC (<75 - 180 W)

1 x USB typu A - (15 - 30 W)

2 x USB typu C - (10 - 140 W) Obsługiwane protokoły (USB typu A) SCP, FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, Apple 2.4 Obsługiwane protokoły (USB typu C) PD 2.0, PD 3.00, PD 3.1, PPS, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+ Port DC 20V / 7,5 A Wymiary i waga 101 x 71 x 35 mm / 870 g Łączność Bluetooth Dodatkowe informacje Podświetlenie RGB, wyświetlacz 1,47" TFT, podwójny system chłodzenia z miedzianymi płytkami i żelem, LLC Aplikacja do obsługi Goper (Android / iOS) GaN Chip 5. generacji Cena Obecnie - 149 dolarów

Cena normalna - 229 dolarów

Moc portu DC została ustalona na 150 W, natomiast w szczytowym momencie dostarczy on nawet 180 W (z natężeniem 7,5 A). Technologia Neocharger 4.0 ma inteligentnie dysponować mocą każdego złącza, w zależności od podłączonego urządzenia. Dzięki specjalnej "nakładce" możemy podłączyć sprzęt do prądu zmiennego (AC) i przekształcić całość w naprawdę ciekawe rozwiązanie, które sprawdzi się na każdym biurku. Z aplikacją Goper dostępną na systemy iOS oraz Android, będziemy w stanie skonfigurować wyświetlacz, a także uzyskać podgląd do danych w czasie rzeczywistym. Obecnie na Kickstarterze możemy wpłacić 149 dolarów, aby wesprzeć projekt i tym samym w październiku 2023 roku, powinniśmy oczekiwać wysłania paczki.

Źródło: Kickstarter