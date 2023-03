Infinix zaprezentuje pierwszego smartfona obsługującego ładowanie z mocą 260 W jeszcze w tym roku

Odkąd realme pokazało światu swoje 240 W ładowanie, kolejne firmy prezentują swoje rozwiązania. Nie dawno słyszeliśmy o 300 W ładowaniu, które opracowało Xiaomi. Niestety, nie jest ono dostępne dla konsumentów tak jak te od realme. Teraz do boju wkracza chińska marka Infinix, sprzedająca od jakiegoś czasu swoje tanie smartfony w Polsce. Ich nowa technologia ładowania zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego będzie dostępna już w tym roku.

Infinix oficjalnie zaprezentował swoje 260 W ładowanie przewodowe oraz 110 W bezprzewodowe. Ekspresowe ładowanie trafia do coraz tańszych urządzeń.

W zeszłym roku marka Infinix wprowadziła na rynek ładowanie przewodowe Thunder Charge z mocą 180 W. Tym razem mamy do czynienia z All-Round Fast Charge. Nowa technologia pozwala naładować smartfon od 0 do 25% w minutę, a do pełna w zaledwie 8 minut. Mówimy tu o smartfonie z ogniwem o pojemności 4400 mAh i ładowaniem z mocą 260 W. Producentowi udało się to osiągnąć poprzez wymianę podwójnego akumulatora 8C na pojedynczy 12C, oparty na układzie obwodów z czterema pompami, które potrafią inteligentnie zarządzać zapotrzebowaniem na energię. Efektywność ładowania wynosi 98,5%, a akumulator powinien zachować 90% swojej pierwotnej pojemności nawet po 1000 cyklów ładowania. Infinix opracował również przewód zdolny przewodzić prąd o natężeniu 13 A.

Zaprezentowane zostało również 110 W ładowanie bezprzewodowe, dzięki któremu wspomniane ogniwo będziemy w stanie naładować w 16 minut. Do tej technologii firma zastosowała specjalne małe cewki robione na zamówienie. Rozwiązanie ma pozwalać na mniejszy opór wewnętrzny oraz utrzymanie temperatury smartfona podczas ładowania w ryzach. Skonstruowana została również specjalna ładowarka indukcyjna, za pomocą której naładujemy sprzęt w pozycji poziomej i pionowej. Dodano do niej mały wentylator, aby efektywniej odprowadzać ciepło. All-Round Fast Charge wspiera protokół Power Delivery 3.0, ładowanie zwrotne, obejściowe oraz wieloprotokołowe. Infinix z serii Note ma być pierwszym smartfonem, który skorzysta z tej nowej technologii. Można się spodziewać, że w tym roku jeszcze więcej firm pokaże nam swoje rozwiązania, a sama technologia będzie dostępna nawet w tanich urządzeniach.

