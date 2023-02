Realme GT Neo 5 - debiut smartfona z najszybszym ładowaniem akumulatora na świecie. Jest też wbudowane RGB LED

Marka realme zaprezentowała dziś w Chinach swój najnowszy flagowiec – realme GT Neo 5. Jest to pierwszy na świecie telefon w masowej produkcji, który wyposażono w funkcję ładowania baterii o mocy aż 240 W. To jednak nie koniec niecodziennych cech urządzenia. Smartfon wyróżnia się wszak także systemem RGB LED, który znajduje się na tylnej obudowie. Francis Wong, dyrektor generalny realme Europe, potwierdził, że telefon trafi na rynek globalny pod nazwą realme GT 3.

Zanim przejdziemy do sedna niniejszego newsa (dane techniczne, ceny), pozwolę sobie tylko podkreślić, iż smartfony, które debiutują w Chinach mogą różnić się ostateczną specyfikacją od tego, co dostanie użytkownik globalny, stąd nie należy wszystkich tych danych brać za pewnik. Dobrze, jeśli sprawy organizacyjne są już za nami, to zacznijmy może od akumulatora. Jest to jednostka o pojemności 4600 mAh, która otrzymała certyfikat TÜV Rheinland dotyczący jej długowieczności. Ma być on gwarancją na utrzymanie ponad 80% pojemności baterii po cyklu 1600 ładowań. Dużo ciekawszy wydaje się być jednak fakt, że korzystając z mocy 240 W, od 0% do 100% smartfon ma się ładować w zaledwie 10 minut, a już 30 sekund pod ładowarką wystarczy, by oferował dwie godziny rozmów telefonicznych.

Realme GT Neo 5 Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Procesor graficzny Adreno 730 Pamięć RAM Realme GT Neo 5 240 W - 16 GB

Realme GT Neo 5 150 W - 8 lub 12 lub 16 GB Pamięć na dane 256 GB lub 1 TB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,74", AMOLED, 1240 x 2772 px, 144 Hz Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP Maksymalna jakość nagrań wideo 4K@60fps Kamera przednia 16 MP Akumulator 4600 mAh, 240 W lub 150 W Wymiary i waga 164 x 76 x 9 mm, 199 g Audio głośniki stereo, aptX HD Ceny na premierę 240 W - 16+256 GB - 3199 juanów (470 dol.)

240 W - 16+1 TB - 3499 juanów (515 dol.)



150 W - 8+256 GB - 2499 juanów (370 dol.)

150 W 12+256 GB - 2699 juanów (400 dol.)

150 W - 16+256 GB - 2899 juanów (430 dol.)

Smartfon realme GT Neo 5, który u nas pojawi się raczej jako realme GT 3, wyposażono także w pulsacyjne oświetlenie RGB wkomponowane w rewers urządzenia. Przez przezroczyste okienko użytkownicy będą mogli zobaczyć metalową płytkę procesora z dedykowanym projektem logo, część płyty głównej, czujnik NFC oraz pierścień oświetleniowy RBG w kształcie litery C. Ów system oświetlenia można będzie regulować i dostosowywać do własnych potrzeb. Niezależnie, czy chodzi o ładowanie, rozrywkę lub powiadomienia, system oświetlenia będzie spersonalizowany za pomocą mnóstwa efektów świetlnych. W tym momencie do głowy wpada od razu myśl, że takie iluminacje będą dodatkowo drenowały baterię. Pewnie tak. Tym lepiej więc, że pełne ładowanie ogniwa ma trwać tak krótko.

Jeśli chodzi o wydajność smartfona, to będzie to flagowiec "pełną gębą". Wskazuje na to nie tylko zaimplementowanie układu Snapdragon 8+ Gen 1, ale także obecność aż 16 GB pamięci RAM. Za zdjęcia odpowiadać będzie natomiast potrójny zestaw aparatów (50 + 8 + 2 MP), któremu zawtóruje 16-megapikselowa jednostka na froncie. Smartfon po wyciągnięciu z pudełka zaoferuje oczywiście od razu Androida w wersji 13, a wszystko to z nakładką Realme UI 4.0. Urządzenie w Chinach jest już dostępne w cenie ok. 470 dolarów (256 GB na dane) oraz ok. 515 dolarów (1 TB na dane). Chińczycy mają do wyboru czarną, fioletową oraz białą wersję kolorystyczną, a jeśli chcą troszkę zaoszczędzić, to mogą zdecydować się na wersję z ładowaniem 150 W (ok. 50 dolarów tańsza). O tym, jaka dokładnie wersja trafi na europejskie rynki, dowiemy się prawdopodobnie podczas targów MWC pod koniec lutego.

Źródło: realme