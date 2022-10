realme 9i 5G - przystępny cenowo smartfon ze złączem 3,5 mm audio jack i obsługą sieci 5G debiutuje w Polsce

W naszym kraju debiutuje właśnie realme 9i 5G - smartfon napędzany przez układ Dimensity 810 i wspierany 4 GB pamięci RAM. Jest to więc konstrukcja dla nieco mniej wymagających i mniej zaawansowanych użytkowników, którzy poszukują smartfona do komunikowania się czy codziennego przeglądania sieci. Jest to przy okazji smartfon relatywnie niedrogi. Wyceniono go bowiem na 1149 zł. W Polsce smartfon dostaniemy w czarnej oraz złotej wersji kolorystycznej.

realme 9i 5G to przede wszystkim obsługa sieci 5G, akumulator o słusznej pojemności i ciekawa kolorystyka (mowa o złotej wersji smartfona).

realme 9i 5G to między innymi 6,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli i o odświeżaniu 90 Hz. Mamy tu także akumulator o pojemności równiej 5000 mAh, który ładowany jest z mocą 18 W. Za zdjęcia odpowiada tu z kolei potrójny zestaw z 50-megapikselową jednostką na czele. Na miłośników zdjęć selfie czeka z kolei przedni aparat o rozdzielczości 8 MP. No cóż, wprawne oko być może zdołało już zauważyć, że na rzecz obsługi 5G i nieco wydajniejszego procesora, realme zdecydowało się miejscami na nieco gorszą specyfikację niż w przypadku modelu 8i oraz 9i (bez 5G).

realme 8i realme 9i realme 9i 5G Procesor MediaTek Helio G96 Snapdragon 680 Dimensity 810 System Android 11 Android 12 Pamięć RAM 4 GB Pamięć na dane 64 GB 64 / 128 GB 64 GB Obsługa kart microSD tak DualSIM tak Łączność 4G, WiFi 5, BT 5.1, NFC 4G, WiFi 5, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 5, BT 5.2 Ekran 6,6", IPS, 1080 x 2412 px, 120 Hz 6,6", IPS, 1080 x 2412 px, 90 Hz 6,6", IPS, 1080 x 2408 px, 90 Hz Kamera tylna 50 + 2 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 8 MP Maks. jakość nagrań 1080@30fps Audio głośnik mono, 3,5 mm jack głośniki stereo, 3,5 mm jack Akumulator 5000 mAh, 18 W 5000 mAh, 33 W 5000 mAh, 18 W Wymiary i waga 164 x 75 x 8,5 mm, 194 g 164 x 75 x 8,4 mm, 190 g 164 x 75 x 8,1 mm, 187 g Cena w dniu premiery 849 zł 999 zł (128 GB)

1099 zł (64 GB) 1149 zł

Ze względu na dość kanciastą budowę (popularne ostatnio płaskie ramki) oraz niską wagę (187 g) urządzenie powinno przynajmniej całkiem dobrze trzymać się w dłoni. Nieźle zapowiada się także strona audio smartfona ze względu na głośniki stereo oraz złącze 3,5 mm jack. Niestety producent nie wspomina tu o obecności NFC, stąd można przypuszczać, że smartfon tego rozwiązania po prostu nie otrzymał.

Źródło: realme