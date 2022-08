realme Watch 3 i Buds Air 3 Neo - smartwatch z głośnikiem i mikrofonem oraz słuchawki z Dolby Atmos już w sklepach

Marka realme wprowadza do sprzedaży dwa nowe produkty. Smartwatch realme Watch 3 charakteryzuje się jasnym wyświetlaczem 1,8”, całodziennym monitorowaniem zdrowia użytkownika oraz możliwością prowadzenia rozmów za pomocą łączności Bluetooth (na wyposażeniu głośnik i mikrofon). Z kolei realme Buds Air 3 Neo to bezprzewodowe słuchawki obsługujące Dolby Atmos. Smartwatch wyceniono na 299 złotych zaś słuchawki na 199 zł. Cenowo jest więc całkiem przyzwoicie.

Smartwatch realme Watch 3 posiada wyświetlacz TFT o przekątnej 1,8” i jasności do 500 nitów, silikonowy pasek oraz ramkę z metaliczną powłoką. Jeśli chodzi o możliwości konstrukcji, to zegarek udostępnia funkcję monitorowania kondycji i zdrowia. Czujnik urządzenia monitoruje tętno, poziom nasycenia tlenu we krwi, stres, a także jakość snu. Watch 3 obsługuje ponadto 110 trybów sportowych, w tym bieg na zewnątrz, boks, wioślarstwo czy jogę. Użytkownicy mogą sprawdzić stan swojego zdrowia oraz wyniki treningów w aplikacji mobilnej realme Link. Rejestruje ona sportowe osiągnięcia, ocenia intensywność wysiłku (w tym VO2 max), podaje wskazówki treningowe, a także rekomenduje czas potrzebny na regenerację. Jedno ładowanie baterii ma tu wystarczać na tydzień nieustannej pracy, zaś klasa odporności to IP68. Zegarek dostępny będzie w sklepach już 4 sierpnia w kolorze szarym lub czarnym.

Słuchawki realme Buds Air 3 Neo wyposażone zostały w dynamiczny przetwornik 10 mm i niezależną komorę basową, dzięki czemu mają gwarantować wysoką jakość brzmienia. To także pierwsze słuchawki w tym przedziale cenowym, obsługujące Dolby Atmos, a więc technologię umożliwiającą m.in. dostrojenie dźwięku według własnych preferencji (sterowanie poprzez aplikację realme Link). Co więcej, podczas rozmów telefonicznych urządzenie redukuje niechciane szumy otoczenia, dzięki dousznemu mikrofonowi. W międzyczasie wykorzystuje algorytm usuwania szumów, aby jeszcze bardziej odizolować ludzki głos od hałasu. Gwoli ścisłości - klasycznego ANC jednak już zabrakło. Nowe słuchawki realme mają pozwalać na 7 godzin odtwarzania muzyki i 30 godzin całkowitego czasu pracy na baterii z etui ładującym. Słuchawki cechują odporność klasy IPX5 oraz niskie opóźnienia (88 ms). Pchełki można zakupić w jednej z dwóch wersji kolorystycznych - białej lub niebieskiej.

Źródło: realme