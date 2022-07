Realme Flat Monitor Full HD - producent znany ze smartfonów, zegarków czy słuchawek wchodzi na rynek moniorów

Rynek monitorów okupowany jest przynajmniej przez kilka firm, które od wielu lat wprowadzają przeróżne propozycje, zarówno do gier jak również mniej lub bardziej wymagającej pracy. W ostatnich latach na rynek monitorów weszły już takie firmy jak MSI, Corsair, Huawei czy ASRock. Przyszła zatem pora na kolejnego producenta - realme. Firma dotychczas lubująca się w smartfonach, zegarkach czy słuchawkach, teraz wprowadza do sprzedaży swój pierwszy monitor.

Firma realme wchodzi na rynek monitorów. Pierwszy model - realme Flat Monitor Full HD - jak sama nazwa wskazuje, otrzyma ekran Full HD.

Urządzenie realme Flat Monitor Full HD pod względem specyfikacji jest bardzo prostym modelem do pracy biurowej czy codziennego użytkowania. Oferuje 24-calowy ekran VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli wraz z 75 Hz częstotliwością odświeżania. Ze względu na panel VA, kontrast statyczny jest zauważalnie wyższy niż w IPS i wynosi 3000:1. Monitor oferuje także 8-bitową głębię barw oraz 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB.

realme Flat Monitor Full HD Matryca VA Przekątna 23,8 cali Rozdzielczość 1920 x 1080 Odświeżanie 75 Hz NVIDIA G-SYNC - AMD FreeSync - Zakrzywienie - Czas reakcji 8 ms Kontrast statyczny 3000:1 Głębia kolorów 8-bit (16.7 mln) Pokrycie przestrzeni sRGB 100% Luminancja 250 nitów HDR - Złącza cyfrowe 1x HDMI 1.4

1x D-Sub (VGA)

1x USB-C HUB USB - Głośniki - Waga z podstawą 2,3 kg Inne cechy - Cena ~800 zł (bez VAT)

Model realme Flat Monitor Full HD odznacza się przede wszystkim wykorzystaniem w pełni metalowej podstawy oraz zaimplementowanego złącza USB-C, do którego można podłączyć kompatybilne laptopy (oczywiście również te spod marki realme) i korzystać w dwóch urządzeń za pomocą pojedynczego kabla. Mimo wszystko firma oferuje monitor w dość wysokiej cenie. Na początek monitor trafi do Indii, gdzie od 29 lipca będzie oferowany w promocyjnej cenie 11 tysięcy rupii indyjskich (ok. 650 zł bez VAT), z kolei standardowa cena to 13 tysięcy rupii indyjskich (ok. 770 zł bez VAT).

Źródło: realme