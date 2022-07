Retro-test monitora Samsung SyncMaster 797MB. Jak wypada monitor CRT na tle LCD oraz OLED?

Obecnie rynek monitorów jest zdominowany przez ekrany LCD. Użytkownicy do wyboru mają przede wszystkim matryce TN, IPS oraz VA, czasami także ich pochodne. Najbardziej zaawansowane LCD korzystają obecnie z podświetlenia Mini LED, które zauważalnie wpływa na kontrast oraz jakość czerni. No i dodatkowo pozostają ekrany OLED - rzadko spotykane w monitorach, ale jednak pojawiające się. Dzisiaj jednak wrócimy do technologii, która dominowała na długo przed pojawieniem się ekranów LCD.

Autor: Damian Marusiak

Mowa oczywiście o technologii CRT, która w czerwcu tego roku obchodziła już 125 rocznicę powstania. Ze względu na swoją budowę, monitory CRT często określano mianem kineskopowych. Działanie tychże monitorów opiera się przede wszystkim na umieszczonej wewnątrz obudowy katodzie, która oddziaływała na właściwy ekran (ten w monitorze CRT przypomina coś w rodzaju bańki próżniowej). Twórcą tuby z katodą (od tego wzięła się również nazwa technologii CRT - Cathode Ray Tube) był niemiecki fizyk Karl Ferdinand Braun - w 1897 roku stworzył on pierwszą na świecie katodę wykorzystaną później do oscyloskopu. Wewnątrz obudowy monitorów CRT znajduje się kilka elementów, bez których wyświetlanie obrazu nie byłoby możliwe. Po pierwsze w środku znajduje się wspomniana lampa katodowa w formie próżniowej tuby. Lampa na samym końcu (patrząc na obudowę monitora mowa o jego tylnej części) posiada dodatkowo działka elektronowe z układami skupiającymi wiązki. Wiązki te są wysyłane na przednie szkło (przez które później widzimy obraz), powleczone dodatkowo warstwą luminoforu. W dwóch miejscach, w których lampa katodowa zaczyna się rozszerzać, umieszczone są również dwie cewki odchylające. Są one niezbędne do wytworzenia odpowiednio dużego pola magnetycznego, które umożliwi przemieszczenie się wiązek energii do konkretnych punktów na luminoforze.

Tym razem zapraszamy na krótki retro-test monitora CRT marki Samsung. Mowa o modelu SyncMaster 797MB z ekranem o przekątnej 17 cali.

Ze względu na taką a nie inną budowę poszczególnych elementów wewnątrz monitora, jego design na tle dzisiejszych monitorów jest bardzo toporny. Ogromna obudowa, z charakterystycznym wielkim tyłem oraz bardzo grube ramki wokół ekranu, a także spora waga urządzenia powodowało, że potrzebowaliśmy sporo miejsca na biurku, by móc swobodnie położyć tego typu sprzęt np. na biurku. Monitor CRT, pomimo że ma już wiele lat na karku, pod pewnymi względami nadal wypada lepiej od wszystkich ekranów LCD. Po pierwsze zachowuje wzorową ostrość ruchomych obiektów przy dynamicznie zmieniającym się obrazie. CRT nie ma także problemów ze skalowaniem dla różnych rozdzielczości - każda zastosowana rozdzielczość na tego typu ekranie będzie prezentować się bardzo podobnie.

Samsung SyncMaster 797MB Matryca CRT (Cathode-Ray Tube) Przekątna 17" (5:4) Rozdzielczość rekomendowana 1280 x 1024 pikseli Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1440 pikseli Odświeżanie Do 85 Hz Zakrzywienie - Kontrast statyczny 150:1 Luminancja ~180 nitów HDR - Złącza wideo 1x D-Sub (VGA) Głośniki - Waga z podstawą 14,3 kg

Dzisiejsze ekrany LCD znacząco prześcignęły CRT pod kątem kontrastu statycznego, a zatem i jakości czerni. Oferują także szersze pokrycie przestrzeni barw sRGB, nierzadko także w pełni wykorzystując przestrzeń Adobe RGB czy DCI-P3. Mimo wszystko jeśli ktoś jest fanem takich retro-urządzeń i lubi sobie czasami pograć w takich warunkach, to CRT nadal może oferować najlepsze warunki, głównie ze względu na ekstremalnie niski czas reakcji. Dzisiaj przygotowaliśmy taki retro-test monitora Samsung SyncMaster 797MB, który od dawna u siebie posiadam. Przyznam, że powrót do tego typu rozwiązania na dłuższy okres czasu był całkiem interesujący i choć sprzęt nie oferuje bardzo szerokiego spektrum barw, to jednak pod kilkoma innymi względami nadal góruje nawet nad najlepszym LCD.



Pierwsza na świecie lampa katodowa z próżniową tubą, wynaleziona przez niemieckiego fizyka Karla Ferdinanda Braun'a - rok 1897 (źródło zdjęcia: Wikipedia)